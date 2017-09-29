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Тереза Мэй: После выхода из ЕС мы продолжим помогать союзникам

  • 29.09.2017, 15:12

Великобритания будет играть важную роль в безопасности Европы и после «брексит».

Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила во время визита в Эстонию, сообщает svoboda.org.

В Таллине сегодня проходит неформальный саммит Евросоюза. Тереза Мэй обратилась к военнослужащими НАТО, дислоцированным в Эстонии. Вместе с ней находились президенты Эстонии и Франции Керсти Кальюлайд и Эммануэль Макрон. Британские власти планируют завершить процедуру выхода из ЕС в марте 2019-го года. Но после этого, по словам Мэй, Великобритания продолжит помогать Евросоюзу.


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