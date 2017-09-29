Православный джихад у ворот 3 Игорь Эйдман, gordonua.com

29.09.2017, 15:45

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Игорь Эйдман

Складывается впечатление, что Россия к чему-то готовится.

Война фанатиков с фильмом "Матильда" – только одно из проявлений растущего движения, которое можно назвать православным джихадизмом. Так же, как и у исламистов, в картине мира "православных джихадистов" все люди делятся на "правоверных" (т.е. их самих) и врагов "истинной веры"; единственно правильная православная цивилизация противостоит остальному миру, "абсолютно бездуховному, где все построено на материалистических ценностях".

По мнению лидеров "православного джихада", например бывшего военного "министра" донбасских боевиков Игоря Гиркина, между правильным "русским миром" и порочным Западом неизбежно военное столкновение, оно неотвратимо и все честные русские люди обязаны принять в нем участие. Новых "джихадистов" не пугает даже ядерная война. Единственное, чего боится один из их идеологов, протоиерей Дмитрий Смирнов, что не найдется людей, у которых "хватит мужества нажать ядерную кнопку", ведь "народ измельчал духовно".

В 90-е годы православные фундаменталисты в России находились на обочине общественной жизни. Их подъем начался при Путине, когда к власти пришла наиболее воинственно настроенная часть российской правящей элиты, так называемые силовики. Среди этих "ястребов" много выходцев из спецслужб. Они впитали ненависть к западным, демократическим, ценностям еще во время службы в советском КГБ. Услуги "православных джихадистов" понадобились им в ходе агрессии России против Украины. Под руководством российских спецслужб клерикалы сформировали "Русскую православную армию Донбасса" и другие сепаратистские группировки. Захваченные Россией Крым (из которого родом главный гонитель "Матильды" Наталья Поклонская) и Донбасс стали настоящим заповедником православного фундаментализма.

Почему Путин допускает все это? Во-первых, религиозные фанатики хорошо вписываются в его режим, совершивший поворот к практически средневековой идеологической архаике. А во-вторых, ему просто выгодна активизация разного рода клерикальных экстремистов. На их фоне он кажется почти либералом. Внутри России взоры испуганного среднего класса обращаются к нему как к единственному гаранту стабильности. В этом же роде его начинают воспринимать и на Западе. Как внутри, так и вовне страны все чаще раздаются голоса: "Если уйдет Путин, будет еще хуже". Накануне новых президентских выборов власти активно внушают стране и миру: "Без Путина будет война, только его жесткая авторитарная власть способна удержать в узде экстремистов всех мастей".

Однако все это – только пропаганда. Проблема в том, что экстремисты и так уже давно у власти в России. Те, кто рулит внешней и оборонной политикой страны, мыслят примерно так же, как и "православные джихадисты". Идеологическое мировосприятие Путина и его окружения основывается на теории извечного противостояния России и Запада. По ней Россия – оплот традиционных ценностей и морали, основанной на православной вере, поэтому погрязший в греховном гуманизме и гомосексуальном разврате Запад стремится уничтожить этот последний бастион христианских традиций (такое мировосприятие, правда, не мешает нашим "патриотам" выводить на Запад ворованные деньги и пользоваться всеми его "греховными" благами).

Именно эти "джихадистские" настроения толкнули российские власти на агрессию против Украины, совершившей проевропейскую революцию, на интервенцию в Сирию. Они же во многом объясняют беспрецедентную программу перевооружения российской армии, предполагающую оснащение ее новым современным оружием на 70% к 2020 году и включающую, по словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Клинцевича, строительство шести новых авианосцев. Складывается впечатление, что страна готовится к большой войне.

Кремль активно занимается экспортом "православного джихадизма" в Европу. Российские спецслужбы и связанные с ними структуры РПЦ поддерживают фундаменталистское движение в мировом православии и используют его для усиления влияния и подрывных операций за рубежом. Последний пример этого – попытка переворота в Черногории, который пытались организовать сотрудники российской военной разведки при активной поддержке известного спонсора "православного джихада" олигарха Константина Малофеева.

Однако самое опасное в этой ситуации даже не подрывная деятельность "новых джихадистов". Еще страшнее то, что усиление влияния их идей толкает российскую элиту на авантюристический внешнеполитический курс, повышающий риск мировой войны.

Игорь Эйдман, gordonua.com