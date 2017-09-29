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Генетический банк картофеля назван «национальным достоянием Беларуси»

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  • 29.09.2017, 15:54
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Решение принято на уровне Совета министров.

На сайте Совмина Беларуси опубликовано постановление № 726 «Об объявлении научных объектов национальным достоянием».

Речь идет о двух научных заведениях:

— Республиканском банке тканей и клеток человека государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»;

— Республиканском генетическом банке картофеля республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».


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