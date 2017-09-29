Триумф моли 4 Сергей Беседин

29.09.2017, 16:22

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Посетить фильм «Крым» у меня были три причины.

Во-первых, детское любопытство - так получилось, что я близко знаю главную героиню, Женю Лапову, лет эдак с 14. Она жила в соседнем со мной доме и выигрывала различные конкурсы красоты: Мисс Россия, Мисс Бикини мира, Мисс Океания и что-то еще. А я, соответственно, каждый раз брал у нее интервью. Уже тогда она отличалась очень сдержанным темпераментом, дозировала каждое слово и каждую эмоцию и видно было, что она очень себе на уме. Что, в общем-то, и продемонстрировала в фильме. Во-вторых, у меня были пригласительные, за деньги я бы творчество г-на Пиманова не пошел смотреть никогда. В-третьих, хотел сэкономить время уважаемых френдов, чтобы они потратили десять минут на чтение рецензии, а не два часа на кино.

В кинотеатре в самом центре города, на 1200 мест я был один. Ну что ж, по крайней мере, никто не хрустел чипсами под ухом. Я сел и приготовился посмотреть, на что ушло 400 миллионов народных денег в разгар кризиса.

Пошли титры и радостная, романтическая музыка. Вообще музыка играет в этом фильме большую роль. Когда зреет заговор бандеровцев, она становится тревожной и мрачной. Когда их побеждают, бравурной и триумфаторской. Так сказать, аудиоподсказки для дебилов. Всплыл наглый титр «Министерство обороны Российской Федерации». Да-да, именно так, не Министерство культуры. Кстати, почему оно называется Министерством обороны, если последние 70 лет мы только на всех нападаем? Ну, оставим эту загадку для потомков.

Итак. Житель Севастополя Саня знакомится на крымском утесе с красавицей Аленой, журналисткой из Киева, приехавшей снимать документальное кино об истории Крыма. Следует несколько диалогов, написанных, видимо, восьмиклассником-дауном. Вообще диалоги в этом фильме - отдельное чудо:

- Тебя как зовут?

- Алена!

- Как шоколадку, что ли?

- Пока у нас в Севастополе спокойно. Но скоро придут бандеровцы и будут делать из нас украинцев!

А когда Саня показывает Алeне достопримечательности Крыма, он почему-то начинает говорить отрывками из Википедии. Саня - бывший морпех, ныне физрук в школе. Уже через десять минут знакомства Алена, девушка нетяжелого поведения, прыгает к нему в джип и начинает целоваться, а еще через полчаса у физрука случайно обнаруживается роскошный белый катер, на котором герои и катаются по Черному морю. На этом часть-ромком заканчивается. Вообще Пиманову удалось невероятное. Смешать сразу все жанры и получить на выходе довольно-таки тошнотворный винегрет.

Часть вторая. Зима. Мрачная музыка. Майдан. Ромком оборачивается хоррором. Человек в шерстяной балаклаве играет на пианино прямо на улице. Несчастный и затюканный Беркут отступает под напором озверевших бандеровцев. Саня за каким-то чертом тоже оказывается на майдане и встречает Алену. Тут выясняется, что они по разные стороны баррикад. Она за майдан, он против. Тут же Алена знакомит Саню с сотником Мыколой, чернявым, небритым и больше похожим на арабского террориста. Его задача в фильме - смотреть волком и ненавидеть русских. Толпа идет в наступление, Саня решает валить обратно в Крым.

Эпизод третий, загадочный. Где-то в Черкасской области колонну из пассажирских автобусов, следующих в Крым, посреди чистого поля опять останавливают вездесущие бандеровцы. Зачем-то поджигают автобусы и вытаскивают оттуда пассажиров. С криками «Шо, не поважаете бандеривцив?» и карикатурным акцентом избивают всех пассажиров резиновыми дубинками и прикладами. Друга Сани, который пытается заснять это на видео, убивают ножом. Самому Сане удается скрыться и бог весть как, наверно, пешком, добраться до Крыма.

Эпизод четвертый. Больной, хромой, несчастный, в гипсе и на костыле, Саня лежит в больнице. К нему приезжает Алена.

- Ты чего приехала? - спрашивает Саня угрюмо. Вообще по фактуре он очень похож на Тимура Батрудинова без чувства юмора. Алена вспыхивает и убегает. Потом они все же мирятся и идут обедать к родителям Сани. Родители - знатные ватники. Отец, полковник, весь фильм ходит только в камуфляже. Похоже, в этом камуфляже он даже моется и спит. Родители рассуждают о том, как тяжко придется, если в Симферополь нагрянут майданутые. Это, по большому счету, главное слово в фильме. Его с наслаждением и на разные лады склоняют по ходу пьесы раз двадцать. Алена, наконец, соображает, что ей тут не место и едет назад на вокзал. Но рейсы отменены, потому что из Херсона пришел поезд с бандеровцами (???), которые будут сражаться с местными. Правда, проводник сообщает, что бандеровцы по дороге струсили и выкинули в кювет все оружие.

Эпизод пятый. Саня опознает нескольких засланцев с Майдана, которые шныряют по городу и планируют теракты и войну. Все плохие парни в черных костюмах и бабочках. В противовес хорошим в растянутых свитерах. Но в городе есть свое русское подполье, которое не допустит беспредела! С этого момента это уже просто комедия нуар, вызывающая дикий хохот. Картонные диалоги становятся совсем ходульными, а стилистика напоминает «Коричневую пуговку» и другие старые шедевры о шпионах.

Эпизод шестой. Ключевой. Над Крымом летят десятки вертолетов спасать Русский Мiръ. К причалу подходит корабль, из чрева которого один за другим выкатываются БТР-ы. Саня счастливо хохочет. Алена плачет. Пиманов или очень наивный человек или очень простой - этим фильмом он наделал делов для своего патрона еще на одну Гаагу. Такие пустяки, как «народный референдум», в кино просто забыты - уже не до формальностей. Заодно Пиманов стибрил кусочек Аксенова, «Острова Крым». Украинский летчик на истребителе отказывается стрелять по садящемуся на Бальбек грузовому военному самолету с десантом, подобно полковнику Черноку в знаменитом романе.

Устали? Надоело? Терпите! Скоро конец.

Эпизод седьмой. Алена расстается с Саней, пьет водку из графина и рыдает. Саня находит ее и отводит куда-то в отель. Опять мирятся. Секс с еще плачущей Аленой. Ну тут символика и образность окончательно зашкаливает. Сам того не понимая, Пиманов ввел сцену изнасилования Украины Россией, да еще и предложил - внимание! - насильнику посочувствовать. Что-то новенькое в виктимологии, согласитесь. Да и вообще жанр фильма можно кратко описать двумя словами - крокодиловы слезы.

Эпизод восьмой. Отвратительный Мыкола пытается захватить комплекс С-300 у отца Сани, шантажируя тем, что убьет сына, и пытается направить ракеты на Бальбек.

Полковник (в ужасе). Что вы делаете? Вы же (украинцы!) так развяжете войну.

Мыкола (мрачно). Ну кто-то же должен ее начать!

Честно - первый раз в жизни видел фильм, где все настолько перевернуто с ног на голову.

Конечно, гада Мыколу обезвреживают, Саню освобождают. Хэппи-энд. Единственное, что странная Алена все же обижается и уходит от Сани. Ну вот такие они смешные, украинцы, сердятся бог знает на что!

Финальные титры. Песня Наргиз. Оба зрителя выходят из кинотеатра.

И дайте мне с полки пирожок, это даже не «Триумф воли», это тяжко глядеть.

Сергей Беседин