Фанат с национальным флагом: После задержания пришлось вызывать скорую 19 29.09.2017, 16:59

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В Борисове начался суд над Александром Венгерским.

После задержания стюардами на «Борисов-Арене» фаната с бело-красно-белым флагом избивали и вызвали скорую помощь.

Об этом фанат Александр Венгерский рассказал во время судебного процесса в Борисове. На вопрос журналистки «Радыё Свабода», почему на заседание суда его доставили грязного, ответил:

- У меня давление. Плохо было. Вызвали скорую.

Позже, отвечая на вопросы судьи, Венгерский добавил, что после задержания его вывели со стадиона, поставили на колени и били по почкам.

На Александра Венгерского составлен протокол за мелкое хулиганство, согласно ст. 17.1 КоАП ему грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 46 до 690 рублей) или административный арест (до 15 суток).