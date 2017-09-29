Вся правда про советское телевидение 14 Максим Мирович

29.09.2017, 17:14

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Блогер рассказал всю правду о советской пропаганде.

Давно хотел написать пост о том, каким было телевидение в СССР — я довольно много изучал эту тему, плюс сам кое-что помню из позднесоветских телепередач. В 1970-е-1980-е годы, а также в первой половине девяностых годов телевидене оставалось для большинства людей единственным источником информации о жизни в мире — интернета тогда ещё не было, и многие формировали свою позицию по тем или иным событиям исходя из того, как её преподносили в телепередачах.

Что интересно, многие сейчас вспоминают советское телевидение как достаточно "остро-критическое" в сравнении с современным — тут следует сказать, что колкие и интересные передачи на советском ТВ действительно были (например — "600 секунд" с Невзоровым, "Взгляд", "До и после полуночи"), но просуществовали весьма короткий промежуток времени — года с 1987 по 1991-й. Все остальные 1970-е и 1980-е годы советское телевидение было исключительно скучным и унылым.

Итак, в сегодняшнем посте — интеерсный рассказ про советское телевидение, заходите под кат, там уже идут телепередачи)

Вместо предисловия — пост я поделил на 7 разделов, в которых расскажу про основные направления советских телепередач. Были ещё кинофильмы, сериалы и передачи для детей — я решил не писать о них, чтобы не делать текст слишком длинным, да и на общую картину они не сильно влияют.

Итак, вот что показывали по советскому ТВ:

1. «Новости».

Беру первый пункт именно в кавычки, так как это были именно "новости", а не новости. Основной выпуск новостей озвучивала программа "Время", выходившая в вечернее время, с пафосной заставкой под музыку Свиридова "Время, вперёд". Подборка новостей была очень тенденциозной — советским гражданам рассказывали о миллионах тонн намолоченной ржи и выплавленного чугуна, отчего у рядового советского гражданина должно было сложиться впечатление того, что страна движется правильным курсом. Всё нарастающие кризисные явления в экономике старались замалчивать, а их симптомы вроде очередей и дефицита объясняли "отдельными недоработками на местах" и тем, что "есть ещё в наше стране безответственные завмаги".

Если речь шла про страны Запада, то говорили, что они, конечно же, загнивают. Вот, смотрите сами — в США то магазин ограбят, а то самолёт угонят, ну куда это годится! При этом часто делалась ремарка, что во всём виновато капиталистическое милитаристское правительство, а "простые американцы" вынуждены страдать. Иногда для баланса могли сделать нейтральный репортаж про какую-нибудь выставку картин в Париже.

Главная черта советских "новостей" — из них было абсолютно невозможно понять, что происходит на самом деле. Вот примерно так рассказывали про Чернобыль и Афганистан — "наша партия и правительство делает всё возможное, чтобы преодолеть проблемы небольшой аварии на Чернобыльской Атомной электростанции имени Ленина" и "наши интернациональные войска оказывают посильную помощь декханам Демократической Республики Афганистан в строительстве оросительных каналов и вынуждены отбиваться от банд — басмачество как уродливое явление ещё, к сожалению, не изжито в этой стране". Вам всё понятно)?

Ещё следует добавить, что новости всегда читали дикторы с поставленными, уверенными и твёрдыми голосами — чтобы у советских граждан не зародилось и тени сомнения, что в реальности всё может быть как-то иначе.

2. Советская пропаганда.

Пропаганда присутствовала в той или иной мере везде, в том числе и в новостях, но были и отдельные, конкретно пропагандистские передачи — например, "Служу советскому союзу", "Международная панорама", "Девятая студия" и другие.

"Служу советскому союзу" транслировали пафосные и насквозь ложные телепередачи о советской армии. В них не рассказывали о том, что советские солдаты в Афганистане часто вынуждены воевать в рванье и даже не имеют разгрузочных жилетов (их в принципе не производили в СССР), а также нормальной обуви, плюс постоянно страдают от дедовщины; зато в каждом выпуске лили пафос о том, как хорошо служить в армии.

"Международная панорама" рассказывала об ужасах загнивающего капитализма — как правило, делала обзор последних загниваний за неделю. События перекручивались в нужном Советам ключе — вооруженных калашами афганских моджахежов называли басмачами и преступниками, зато какие-нибудь африканские племена с теми же калашами называли "борцами за свободу и независимость". Что интересно — "панорама" имела некоторую популярность среди зрителей, так как показывала жизнь "по ту сторону железного занавеса" — очень часто это была единственная возможность увидеть, как "там" живут люди.

"Девятая студия". Чистейшая пропагандистская передача, в которой три политобозревателя-начетчика часами мусололи тему про неминуемый крах Запада, кризисе в США, "преступлениях мирового сионизма" и прочем подобном. "Политообозреватели" часто вворачивали всякие умные слова из словарей, дабы у советских граждан не осталось ни тени сомнений в их компетентности и образованности.

3. «Дневники наблюдения за ростом фасоли».

Под этим пунктом я объединил несколько "нейтральных" передач, рассказывающих про жизнь животных и растений, вроде "В мире животных". Пожалуй, это было единственное, что можно было смотреть без отвращения, но нужно сказать, что действительно годных передач было не так и много. Помимо известной и смотрибельной "В мире животных" были еще всякие передачи и передачки про темпы роста каких-нибудь кустарников в Забайкалье — в общем, довольно скучные выпуски, интересные только узким специалистам.

Под такие передачи, шедшие как правило в дневной программе, обычно дремали за вязанием всякие бабушки, больше их никто не смотрел.

4. «Сиськи-масиськи» и съезды ЦК КПСС.

В семидесятые годы по советскому телевидению показывались выступления Л.И. Брежнева (невнятные "сиски-масиськи" по часу и более), а с восьмидесятых годов начали транслироваться съезды ЦК КПСС. Это должно было показать "открытость" советской власти народу, однако зрителям кадры этих съездов по сути ничего не давали, люди никак не влияли на принимаемые решения — стало лишь ещё более заметно, насколько власть оторвана от жизни, так как часто докладчики повторяли пропагандистские тезисы из "новостей" (см. п. 1).

Пожалуй, наиболее интересным был XXVII съезд ЦК КПСС, который прошел в 1986 году, уже при Горбачёве — в нём содержалась острая критика курса страны и какое-то общее ощущение того, что "мы идём не туда". После этого съезда в обиход вошли слова "гласность", "ускорение" и "перестройка".

5. Научпоп, «Очевидное-невероятное».

Пожалуй, второй более-менее смотрибельный раздел, в дополнение к "В мире животных". Минус у этой серии телепередач был точно такой же, что и у "Дневников наблюдения за ростом фасоли" — часто рассказывали про какую-то очень узкую научную сферу (вроде роли постоянной Дирака в деле измерения спина электрона) и были мало кому интересны — профессиональные физики всё это и так знали, а рядовые советские граждане ровным счетом ничего не понимали. Кстати, даже тут иногда вворачивали лайт-версию пропаганды — "вот, посмотрите на оборудование новой физической лаборатории в Новосибирске, такого нет ни в одной из стран Запада!"

Изредка бывали интересные выпуски — например, про версии построек пирамид Египта, про Бермудский треугольник и прочие Лох-Нессы — такие выпуски выходили раз в несколько месяцев и становились легендарными, о низ часто говорили годами. Что ещё раз подтверждает скучный и унылый уровень остального "научпопа".

6. Юмор, «одобренный сверху».

Были на советском телевидение и юмористические передачи — вроде "Кабачок 13 стульев", "Вокруг смеха" и т.д., а также тележурнала "Фитиль". Юмор был достаточно плоский, так как все шутки утверждались цензурой и были достаточно пресными. Если шутили про факапы советской экономики — то "виновными" в них делали не саму советскую систему, а "нерадивых хозяйственников", "трудовых разгильдяев", а также "лентяев и несунов". Иногда попадалось что-то смешное, но чаще всего юмор был довольно вымученным и беззубым.

Кое-что изменилось в Перестройку — с 1986 года, после большого перерыва, на советском телевидение стал снова выходить КВН, и вот там начали появляться уже более-менее смешные шутки — произошло это уже после объявления гласности. В конце восьмидесятых КВН приобрел колоссальную популярность — отчасти именно потому, что там стали шутить на те темы, о которых раньше говорили только шепотом на кухнях. Популярность эта продержалась более 20 лет, аж до конца нулевых, когда КВН опять скатился в скучное цензурируемое сами знаете что.

7. Спортивные состязания.

Трансляция футбола, хоккея и прочих настольных теннисов. Было популярно среди поклонников спорта, а хоккей в 1970-е смотрели буквально все. В принципе, тоже довольно смотрибельный раздел для любителей спорта, но он занимал очень небольшую часть в сетке вещания, а специальных спортивных телеканалов в СССР не существовало.

Такие дела. Как видите, советское телевидение в целом было достаточно скучным, малоинтересным и перенасыщенным политикой. Что интересно — часто советские граждане смотрели все эти политические телепередачи только для того, чтобы увидеть то, как живут такие же обычные люди "по ту сторону железного занавеса".

С концом СССР большинство советских телепередач канули в Лету, так как оказались никому не нужны и малоинтересны в реалиях свободной конкуренции. А с начала 2010-х годов некоторые современные пропагандистские телепередачи стали практчиески полностью копировать советские — как по смыслу, так и по манере подачи информации. Но это уже совсем другая история.

Максим Мирович, Livejournal.com