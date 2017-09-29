Минтруда и налоговая рассказали, как избежать «пенсионной ловушки» 4 29.09.2017, 17:16

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Указ Лукашенко № 337 содержит в себе «подводные камни» для будущих пенсионеров.

В Минтруда и МНС пояснили, как самозанятым белорусам выработать требуемый страховой стаж для начисления трудовой пенсии, сообщает tut.by.

Напомним, в Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми не нужно регистрировать ИП. Это предусмотрено указом Лукашенко № 337 «О регулировании деятельности физических лиц».

— Указ направлен на развитие самозанятости, и выполнять человек должен только два особых условия. Необходимо представить письменное уведомление в налоговый орган. В этом уведомлении указывается вид деятельности, которым хотел бы заниматься гражданин, и период осуществления деятельности. На основании уведомления налоговый орган рассчитает налог, и после уплаты налога можно будет приступить к деятельности, — пояснила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции на сайте «Белтелерадиокомпании» на тему либерализации бизнеса.

Виды деятельности, которые прописаны в 337-м указе и которые не требуют открытия ИП, сейчас не подпадают под социальное страхование, отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

— Что касается других самозанятых, на что был направлен 337-й указ о расширении видов деятельности, то они пока социальному страхованию не подлежат. И сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы дать им возможность тоже подлежать социальному страхованию. Думаю, это также будет на добровольной основе, — сказал Валерий Ковальков.

В качестве примера представитель Минтруда привел ремесленников.

— У ремесленников добровольный порядок уплаты страховых взносов. Ремесленник сам для себя решает, будет он участвовать в системе социального страхования или нет. 35% от заявленного дохода надо перечислять, из них 29% идет на пенсионное страхование и 6% — на социальное. Если ремесленник становится на учет в Фонд социальной защиты населения, уплачивает страховые взносы, то приобретает право в будущем на получение пенсии, — сказал Валерий Ковальков. — Периоды уплаты взносов в ФСЗН входят ему в стаж для начисления пенсии, причем этот стаж является страховым. Для права на пенсию нужен страховой стаж. Сегодня это 16 лет страхового стажа, а к 2025 году он постепенно увеличится до 20 лет. Если ремесленник на учет в фонд не стал, страхового стажа у него нет, права на трудовую пенсию у него не будет, если он планирует всю жизнь так и заниматься ремесленничеством. Ему может быть назначена только социальная пенсия. Социальная пенсия у нас назначается женщинам в возрасте 60 лет, мужчинам в 65 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума, на сегодня это чуть меньше 100 рублей.

— Это же будет относиться к самозанятым и к лицам, которые осуществляют деятельность в сфере агроэкотуризма. Такой же подход. Мы просто говорим про ремесленников, и люди могут подумать, что это касается только их. Это ко всем относится, — уточнила Светлана Шевченко.

На вопрос, как обеспечить безбедную старость тем, кто занимается деятельностью, под которую не нужно открывать ИП, Валерий Ковальков ответил:

— Что имеется в виду под обеспечением старости? Вообще мы в период своей трудовой деятельности нарабатываем какие-то активы, делаем какие-то накопления в надежде на то, что в старости у нас уже будет квартира, какой-то капитал, отложенные депозиты в банках и т.д. Это один момент. Это то, что человек зарабатывает, рассчитывая на то, что потратит в старости. Другой аспект — возможно, здесь имелось в виду именно пенсионное обеспечение в старости, назначение пенсии по возрасту. Так вот, мы говорим о том, что если этот самозанятый либо ремесленник будет выплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения, он получит точно такую же пенсию, как и работающий по трудовому договору, — уточнил специалист.

Размер пенсии, по его словам, будет зависеть только от того периода уплаты взносов в ФСЗН, «потому что на размер пенсии сегодня оказывает влияние именно продолжительность трудового стажа и размер дохода, с которого он выплачивает взносы социального страхования».

— То есть если это будет минимальная заработная плата, а сегодня, наверное, 95% всех самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей выплачивают взносы исходя из минимальной заработной платы, то в таком случае я бы не рассчитывал на большую пенсию. Но если доход будет выше, то и взносы, и последующая пенсия будут выше, — сказал Валерий Ковальков.