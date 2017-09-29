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Поиски Максима Мархалюка: Спасатели будут отрабатывать самые немыслимые сценарии

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  • 29.09.2017, 17:24
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Местные жители говорят о возможном побеге 11-летнего мальчика.

13 дней поисков Максима Мархалюка не дали никаких результатов. Следственный комитет завел уголовное дело, а спасатели говорят, что надобности в массовых выездах волонтеров в пущу нет, пишет citydog.by.

Спасатели будут отрабатывать «самые немыслимые» сценарии

По состоянию на обед пятницы официальной информации о том, что найдены какие-то следы Максима в Беловежской пуще, нет.

«Операция по установлению местонахождения ребенка будет продолжена. Сегодня в ней примут участие сотрудники Свислочского, Слонимского, Мостовского и Зельвенского РОВД. Зона поиска расширится и составит около 4 квадратных километра», – информирует сайт УВД Гродненского облисполкома.

По данным поисково-спасательного отряда «Ангел», прочесано около 30 километров в радиусе от деревни Новый Двор. Волонтер Кирилл рассказал CityDog.by, что сейчас в Новый Двор стекаются спецподразделения МЧС и МВД.

– Силами обычных волонтеров тут неоднократно проверено все, что можно. Больше нет необходимости в таком количестве людей, которое было на прошлых выходных. Теперь мы будем отрабатывать самые немыслимые и нелогичные варианты. Например, вдруг ребенок смог преодолеть вплавь болото, – объяснил Кирилл. И добавил, что у водолазов из МЧС и МВД есть спецтехника, которая позволяет просветить дно болота. Волонтеры в таком деле, к сожалению, не помогут.

Сейчас Кирилл находится в Новом Дворе и ждет указаний от своего руководства. Поисково-спасательные отряды «Ангел» и «ЦентрСпас» из Гродно на месте координируют свои мероприятия с МЧС. 

Местные жители говорят о возможном побеге Максима из дома

«В прошлом году Максим по какой-то причине поехал на озеро один, без родителей, пошел купаться и чуть не утонул. Его спасли отдыхающие рядом люди. В тот день родители его очень сильно наказали, говорят, даже побили. Поговаривают, что тогда мальчик то ли всерьез, то ли из-за обиды сказал родителям: “Я с вами жить не буду и все равно убегу. Ничего мне не покупаете, все Саше (старшему брату. – Ред.)”», – пишет «Спутник» со ссылкой на местных жителей.

А вот что еще говорят в Новом Дворе: «В деревне передают и слова родной бабушки Максима, которая рассказывала, как внук несколько лет назад, когда ему было 7 или 8 лет, говорил: “Я все равно удеру из дома”. Бабушка ему: “Тебя же найдут”. А он: “Не найдут, я уйду в болота”. И потом он периодически говорил, что у него есть такой план».

Тем не менее ранее в интервью CityDog.by начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко говорил, что семья Мархалюков «характеризуется положительно»: «Версия, мол, “поругались, ребенок ушел из дома” даже не отрабатывалась». 

Исчезновение максима комментируют в Польше

О пропаже Максима написали крупные издания в Польше: wiadomosci.wp.pl, fakt.pl, wpolityce.pl. «Самая большая поисковая операция в истории Беларуси» – с такими заголовки выходят статьи об исчезнувшем мальчике. Вместе с тем версия, что мальчик может оказаться в соседней стране – нереальная. Ее опровергали белорусские пограничники, а теперь и их польские коллеги.

На сайте belsat.eu появилось интервью с Мареком Свитем, представителем администрации национального парка «Беловежская пуща» в Польше.

– Через пущу по всей длине государственной границы тянется высокий забор, а также вспахана полоска земли, которая проверяется каждый день. Перемещаться через белорусскую и польскую части Беловежской пущи не могут даже животные, – рассказал пан Свить.


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