Премьер Путину больше не нужен Джейсон Смарт, obozrevatel.com

29.09.2017, 17:33

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Фото: Reuters

И ликвидации этого поста никто, кроме Медведева, не заметит.

В последнее время в прессе активно циркулирует новость, что пост премьер-министра будет ликвидирован президентом Владимиром Путиным. В России этот пост представляет собой интерес, поскольку не прописан в Конституции. Однако, там есть пост главы правительства, специально прописанный в Конституции и федеральном конституционном законе "О Правительстве Российской Федерации". В настоящее время его занимает Дмитрий Медведев.

На сегодня, Медведев, 39-й премьер-министр России. Это означает, что Россия рассматривает действующего премьер-министра, как выходца из той же родословной, что и другие премьеры прошлого века. Пост премьер-министра существовал в той или иной форме со времен царского периода, когда его занимали известные люди, такие как Петр Столыпин. В период временного правительства этот пост занимал Александр Керенский. В советский период этот пост был заменен на пост председателя Совета народных комиссаров до 1946. После этого он стал называться председатель Совета министров СССР. В конечном итоге, после распада Советского Союза мы имеем сегодняшнего премьер-министра Российской Федерации.

В сегодняшнем проявлении этого поста российские законы наделяют не очень широким спектром власти. Кандидатуру выбирает президент, а утверждает парламент (Дума). Со времен распада Союза всего лишь два кандидата не были одобрены Парламентом – Егор Гайдар в 1992-ом и Виктор Черномырдин в 1998-ом. Виктор Черномырдин не был одобрен из-за обвала российского рубля 17 августа 1998 года, и российский Парламент голосовал трижды перед тем, как 11 сентября 1998 года новым премьером избрали Евгения Примакова.

С 2008 влияние поста премьер-министра снизилось, и этот пост занимал только Дмитрий Медведев. Кроме четырех лет, когда премьером был Владимир Путин, чтобы не нарушать нормы Конституции. Поскольку он не мог быть избран президентом на третий срок подряд, то занял пост премьер-министра. Тогда Медведева избрали Президентом на срок с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года. Я утверждаю, что это стало концом премьерства с позиции возможности повлиять на изменения в стране, поскольку было ясно, что Владимир Путин был по-прежнему главным человеком, который принимал решения в президентско-парламентских отношениях.

Итак, зачем же сегодня Владимиру Путину ликвидировать этот пост? Может быть множество причин, но наиболее вероятная та, что Путину этот пост больше не нужен. Если бы к власти пришел новый премьер, который бросил бы вызов Путину, это создало бы проблемы в "вертикальном управлении управляемой демократии" страны. В то же время, это несколько политически рискованно, поскольку исторически премьер-министр это тот, кого Президент может обвинить, если дела в стране с точки зрения экономики, стабильности, войны идут плохо. Без козла отпущения, вина падет на самого Путина. В практических последствиях управления Россией, влияние будет минимальным, полномочия премьер-министра перейдут к другому министру, или, возможно, будет пост супер-министра, который будет выполнять работу бывшего министра.

Чтобы ни решил делать Владимир Путин, основываясь на его 17-тилетнем правлении Россией, мы можем быть уверены, что его действия и дальше будут направлены на усиление его же железной хватки, которую он уже отработал на народе. Таким образом фактически не будет никакой оппозиции в вопросе ликвидации поста премьер-министра. Более того проштампованная сущность Думы, большинство в которой составляет пропутинская "Единая Россия" с 76% мест в Парламенте и с готовностью ликвидирует пост премьер-министра, и этого никто не почувствует.

Разве что кроме Медведева.

Джейсон Смарт, obozrevatel.com