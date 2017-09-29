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В Воложине лошадь покусала новый внедорожник

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  • 29.09.2017, 17:41
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Хозяйка авто долго не могла понять, кому принадлежат странные следы на корпусе Renault Duster.

В сентябре в милицию обратилась жительница города Воложин Минской области с заявлением о повреждении ее личного нового автомобиля Renault Duster.

С целью установления всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой входил эксперт-криминалист Госкомитета судебных экспертиз. В ходе осмотра было установлено, что повреждения на автомобиле – следы от зубов животного, вероятно лошади.

Таким образом, специалистом был исключен факт преступного действия человека. Об этом abw.by сообщила Вероника Барковская, главный специалист управления ГКСЭ по Минской области.

"Воложинским РОВД проводятся мероприятия по установлению личности хозяина животного", - сообщила Вероника Барковская.


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