Маховик инфляции раскручивается 3 29.09.2017, 17:58

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Процесс запущен на самом «верху».

«Вывод, к которому можно прийти, ознакомившись с публикацией Нацбанка, посвященной анализу основных тенденций в экономике и денежно-кредитной сфере, очевиден - политика «дешевых денег» приносит свои плоды, стимулируя экономическую активность населения», - пишет «Белгазета».

Однако наблюдаемое на потребительском рынке оживление не сопровождается приростом реальных располагаемых денежных доходов населения, снизившихся в первой половине года по сравнению с январем-июнем 2016-го. Сбережения населения в банковских вкладах в национальной валюте «усохли» за июль на BYN202 млн.

И пока вкладчики банков пребывают в глубокой печали, заемщики переживают свой звездный час. За июль требования банковской системы к физлицам увеличились на BYN170,7 млн. Уверенность заемщиков в том, что именно сейчас следует брать потребительский кредит, день ото дня крепнет, поскольку процентные ставки стабильно снижаются.

К тому же на днях зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц сообщил журналистам, что снижение ставки рефинансирования в ближайшее время продолжится, хотя и «не такими большими темпами, как уже было в этом году».

Намек понятен - верной дорогой идете, товарищи заемщики! Потребительские кредиты, как известно, самым лучшим образом стимулируют эффективность труда. «Однако всем страждущим новых потребительских ощущений, но не имеющим для этого достаточно собственных средств, стоит напомнить о том, что как только купленная в долг вещь истлеет, сломается либо будет украдена, то на смену былой эйфории приходит глубокое разочарование. Вещи уже нет, а кредит, увы, еще не погашен», - пишет «Белгазета».

«Впрочем, не будем о грустном. Ведь жизнь дается один раз, и прожить ее хочется как можно ярче, не думая о возможном взыскании долгов через суд. К тому же дурной пример, который подают власти гражданам собственной страны, весьма заразителен», - продолжает издание.

В аналитическом обзоре Нацбанка отмечено, что внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 июля 2017г. составил $15,6 млрд., увеличившись с начала года на $1,9 млрд., или на 14,2% (с учетом курсовых разниц). По другим оценкам Нацбанка, на 1 июля сумма внешнего госдолга уже перевалила за $16 млрд. А в октябре эта сумма вплотную подойдет к отметке в $17 млрд., после того как в официальной статистике найдут отражение еще $700 млн., поступивших 15 сентября в виде российского госкредита.

Страна заимствует на внешних рынках все больше валюты, чтобы погашать старые кредиты. При этом акцент делается не на стремительном росте долга, а на том, что внешние заимствования - обычная государственная практика. Хотя до сих пор единственной причиной, оправдывающей государственные или банковские кредиты, была организация эффективного бизнеса, а не желание приобрести штаны или автомобиль круче, чем у соседа. Но, судя по финансовым результатам, белорусские власти только делают вид, что занимаются предпринимательством, а доходы, недостающие для обслуживания собственных накопленных долгов, пытаются получить, занимая деньги у того же соседа. Иначе тот просто не получит в срок платежей по кредитам.

Причем данная немудреная комбинация проворачивается с завидной регулярностью. По крайней мере, начиная с 2007года. В назначенный час, т.е. незадолго до наступления срока погашения госдолга, официальные представители правительства Беларуси начинают обивать московские пороги, требуя в очередной раз оказать разумную финансовую помощь стране, изможденной кризисом, вызванным не некими неумелыми управленческими действиями, а вялой конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей.

Между тем, по данным Минфина Беларуси, в первой половине 2017г. около 31% всех бюджетных расходов на общегосударственную деятельность уходило на обслуживание госдолга. В номинальном выражении это на 5,9% больше, чем в январе-июне 2016г.

И в следующем году долговое бремя легче не станет, а, значит, темпы выхода Беларуси из кризиса будут по-прежнему вялыми. А еще ведь нужно быть готовыми к тому, что монетарное стимулирование экономики только усилиями Нацбанка неизбежно раскрутит инфляцию и рано или поздно приведет к заметному ослаблению национальной валюты.