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Названы лучшие фильмы 90-х

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  • 29.09.2017, 18:06
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Кинокритики издания The Guardian назвали лучшие фильмы 1990-х годов.

В опросе участвовали пять экспертов, каждый из них назвал одну любимую картину, пишет glavnoe.ua.

Обозреватель Питер Брэдшоу выбрал черную комедию «Криминальное чтиво» 1994 года американского режиссера Квентина Тарантино. «Криминальное чтив» — откровение. Наверное, так чувствуешь себя, когда в первый раз слышишь Элвиса Пресли», — прокомментировал он свое решение.

Эллен И. Джонс лучшим фильмом 1990-х назвала мелодраму «Ромео + Джульетта», вышедшую в 1996 году. Главные роли в романтической ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, режиссером выступил Баз Лурманн.

По мнению Ксана Брукса, наиболее удачным проектом десятилетия стала «Магнолия» 1999 года режиссера Пола Томаса Андерсона. В картине снялись Том Круз, Джулианна Мур и Филип Сеймур Хоффман.

Критик Дэнни Ли отметил «Гуммо» 1997 года, который стал дебютом американского режиссера Хармони Корина. Эксперт назвал ленту «анти-фильмом».

Для Стивена Роуза наиболее ярким фильмом декады стала фэнтези-драма «Быть Джоном Малковичем» 1999 года. Автором картины выступил Чарли Кауфман.


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