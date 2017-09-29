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Приорбанк: Беларуси нужны реформы

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  • 29.09.2017, 18:15
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Беларуси нужно проводить реформы в экономике, чтобы активизировать внутренние ресурсы для роста ВВП.

Причем больше возможностей должен получить частный бизнес – как малые, так и крупные предприятия. Такое мнение высказал на прошедшем в Минске Белорусском инвестиционном форуме заместитель председателя правления Приорбанка Вадим Матюшкин, пишет krynica.info.

По его словам, правительство и Нацбанк заметно преуспели в формировании привлекательного инвестклимата на законодательном уровне. Вместе с тем инвесторы оценивают его еще и с точки зрения перспектив развития экономики.

«Мы понимаем, что роста ВВП в 6-8% на развивающихся рынках уже не будет. Прогнозы ключевого для нас российского рынка также лежат в плоскости 1-2%. Этот «мотор» не работает с прежней мощью, нужно искать внутренние ресурсы. Поэтому Беларуси нужны реформы, останавливаться нельзя. Нужно больше возможностей давать частному, как малым предприятиям, так и крупным», – считает Вадим Матюшкин.

Перспективными в Приорбанке находят экспортно-ориентированные отрасли, основанные на новейших технологиях и использующие преимущества евразийского рынка. Именно такие компании могут рассчитывать на финансовую поддержку. Вместе с ними будет меняться и сам банк.

«Наша базовая стратегия остается прежней: мы намерены оставаться универсальным банком. Мы наработали клиентскую базу, интересных, перспективных, экспортоориентированных клиентов. Изменения в стратегии касаются внутренних процессов и внедрения высоких технологий, – отметил зампред. – Мы были первыми, кто внедрил голосовую биометрию. До конца года мы намерены внедрить полнофункциональный интернет-банкинг для юрлиц. Мы также продолжаем увеличивать долю электронного документооборота с юрлицами».

Зампред также ответил на вопрос о возможной покупке госдоли в Приорбанке Европейским банком реконструкции и развития.

«ЕБРР посылает оптимистичный месседж, он очень активен в Беларуси. Разговоры о продаже госдоли ведутся, позитивные сигналы есть. Это пока находится в процессе проработки и консультаций и со стороны государства, и со стороны Raiffeisen как основного акционера, – рассказал топ-менеджер Приорбанка. – От этого сотрудничества мы ждем новых толчков по совместному финансированию проектов с ЕБРР.

Этот шаг будет содействовать выводу нашей способности финансировать длительные проекты на новый уровень. Введя ЕБРР в состав акционеров, пусть миноритарных, мы укрепим синергию взаимного сотрудничества. Мы рассчитываем использовать взаимный опыт и тем самым увеличивать объемы инвестиций в белорусскую экономику».


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