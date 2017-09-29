В РФ солдат расстрелял сослуживцев и дезертировал

В РФ солдат расстрелял сослуживцев и дезертировал10
- 29.09.2017, 18:20
- 2,151
Трое военных погибли в результате стрельбы в городе Белогорске Амурской области.
В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. «Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж», — говорится в сообщении.
Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него
автомат и несколько рожков с патронами.
«Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию», — сообщает ведомство.
В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.
Глава Белогорска Станислав Мелюков доложил о произошедшем губернатору Амурской области Александру Козлову, который поручил усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий «во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников».