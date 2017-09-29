закрыть
29 сентября 2017, пятница, 19:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В РФ солдат расстрелял сослуживцев и дезертировал

10
  • 29.09.2017, 18:20
  • 2,151

Трое военных погибли в результате стрельбы в городе Белогорске Амурской области.

В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. «Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж», — говорится в сообщении.

Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него

автомат и несколько рожков с патронами.

«Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию», — сообщает ведомство.

В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.

Глава Белогорска Станислав Мелюков доложил о произошедшем губернатору Амурской области Александру Козлову, который поручил усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий «во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников».


Мнение

Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине