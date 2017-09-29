Александр Глеб может устроиться на спортивный телеканал

Александр Глеб может устроиться на спортивный телеканал4
- 29.09.2017, 18:30
Самый известный белорусский футболист может устроиться на российский спортивный телеканал «Матч-ТВ».
Об этом сообщает «Прессбол».
По сведениям издания, Александру Глебу предложили стать постоянным футбольным экспертом в одной из передач.
Как известно, футболист не играет с конца весны, его последним клубом были самарские «Крылья Советов». О завершении игровой карьеры Александр Глеб еще не объявлял, хотя уже давно об этом думает.
Была информация, что им недавно заинтересовался одесский «Черноморец». 36-летний футболист, якобы, должен принять решение до 1 октября.