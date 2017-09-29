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Александр Глеб может устроиться на спортивный телеканал

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  • 29.09.2017, 18:30
Александр Глеб

Самый известный белорусский футболист может устроиться на российский спортивный телеканал «Матч-ТВ».

Об этом сообщает «Прессбол».

По сведениям издания, Александру Глебу предложили стать постоянным футбольным экспертом в одной из передач.

Как известно, футболист не играет с конца весны, его последним клубом были самарские «Крылья Советов». О завершении игровой карьеры Александр Глеб еще не объявлял, хотя уже давно об этом думает.

Была информация, что им недавно заинтересовался одесский «Черноморец». 36-летний футболист, якобы, должен принять решение до 1 октября.


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