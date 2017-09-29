Эстония запустила онлайн-карту всех санкций ЕС 29.09.2017, 18:40

Онлайн-карта всех санкций Евросоюза была презентована на саммите ЕС, посвященном проблемам цифровой среды.

29 сентября МИД Эстонии на саммите ЕС, посвященном проблемам цифровой среды, презентовал онлайн-карту всех санкций Евросоюза в отношении стран мира.

Автор идеи Юули Хийо пояснила, что найти полную информацию о санкциях ЕС в отношении какой-либо страны затруднительно, передает ТАСС.

«Информация разбросана в сотнях юридических документов и ссылках, поэтому получение свежих версий материалов требует специальных знаний», — пояснила она.

На сайте поиск можно будет осуществлять не только по стране, но и по предприятию, а также секторам экономики или именам физических лиц. В ЕС надеются, что бизнесмены смогут быстро найти всю необходимую информацию о компаниях, с которыми собираются сотрудничать за рубежом, чтобы избежать штрафов.

Главы государств, собравшиеся на саммит, обсудили, как превратить Евросоюз в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году.