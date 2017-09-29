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29 сентября 2017, пятница, 19:07
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Завтра в Беларуси будет до +15

  • 29.09.2017, 18:50

30 сентября ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает Белгидромет.

Будет без существенных осадков, только днем местами в северо-восточных районах возможны небольшие дожди. Утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер восточный слабый.

Ночью температура воздуха прогнозируется от +2 до +8 градусов, по юго-западу страны на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки — от 0 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 9-15 тепла.

1 октября осадков также не ожидается. Температура днём будет 8-13 выше нуля, по юго-западу до 15 градусов тепла.


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