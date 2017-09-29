Туску поручено подготовить план реформ ЕС 29.09.2017, 19:30

Дональд Туск

polskieradio.pl

Европейские лидеры намерены ускорить подготовку реформ Евросоюза.

Страны Европейского Союза намерены ускорить подготовку реформ ЕС в сфере обороны, финансов, а также политики в отношении беженцев. С этой целью главы государств и правительств ЕС на неформальном саммите в Таллине в пятницу, 29 сентября, поручили главе Евросовета Дональду Туску в течение двух недель сформулировать предложения о дальнейших действиях, чтобы на очередной встрече в верхах в октябре начать их обсуждение, передает «Немецкая волна».

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 сентября в Сорбонне представил свое видение будущего Европы. По его мнению, Евросоюзу необходимы общий оборонный бюджет и совместная армия. В сфере экономики Макрон выступил за учреждение единого бюджета ЕС. Коснувшись вопросов миграции, президент Франции предложил единое агентство по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 сентября указала на большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что "следует еще обсудить детали".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости преобразований в ЕС после выхода из него Великобритании. Выступая 13 сентября в Европарламенте, он предложил ввести единую европейскую валюту на всей территории ЕС. Кроме того, Юнкер считает необходимым обеспечить конкурентоспособность европейской промышленности и соблюдение единых стандартов на рынках труда стран. Глава Еврокомиссии призвал также укреплять торговые отношения с партнерами ЕС.

Меркель назвала предложения Макрона и Юнкера "важным вкладом" в реформирование Европы и еврозоны. По ее словам, Германия внесет свои предложения по реформе еврозоны.