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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

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  • 29.09.2017, 20:15
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Предыдущий раз экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в нашей стране повышались с 1 сентября.

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенного пространства Евразийского экономического союза, сообщает government.by.

Соответствующее постановление принял Совмин нашей страны (№ 723 от 28 сентября 2017-го).

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет составлять 87,9 доллара за тонну (на сегодняшний день — 84,1 доллара). На прямогонный бензин пошлина увеличивается с 46,2 доллара до 48,3 доллара за тонну, на товарные бензины — с 25,2 доллара до $26,3 за одну тонну.

Что касается пошлины на легкие, средние дистилляты, то она в следующем месяце вырастет с 25,2 доллара до $26,3.

Подобная пошлина установлена в отношении дизельного топлива.

Предыдущий раз экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в нашей стране повышались с 1 сентября.


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