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Видеофакт: На проспекте Жукова борт грузовика упал под колеса авто

  • 29.09.2017, 20:55
  • 2,757
Фото: youtube.com

У находившегося в движении грузового автомобиля с прицепом отвалилась часть борта.

Сегодня в утренний час пик на проспекте Жукова произошла нестандартная ситуация. У находившегося в движении грузового автомобиля с прицепом отвалилась часть борта. Металлическая пластина упала под колеса проезжающих машин, пишет «Онлайнер».

— Я ехала со своей мамой в направлении работы. Разговаривали, как внезапно борт прицепа стал отваливаться и падать на асфальт. Не было времени толком сориентироваться, посмотреть по сторонам. Но все закончилось благополучно — я сместилась чуть влево. Другие машины тоже, насколько я видела, объехали упавшую металлическую часть, — рассказала автор видео.

По ее словам, водитель грузовика поначалу не увидел, что произошло.

— Я поравнялась с кабиной, посигналила. Но машина продолжала движение. За мной ехал какой-то бус. Водитель также посигналил грузовику, и тогда тот стал тормозить, включил аварийку, — добавила женщина.


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