Токсичный Кремль 5 Слава Рабинович, «Обозреватель»

29.09.2017, 21:15

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Финансовый рынок РФ, который строили с середины 90-х, полностью разрушен.

За 2,5 года с тех пор, как кремлёвский гэбэшный гопник пошёл по полному беспределу уже за пределами России, финансовый рынок страны, который мы строили с середины 90-х, полностью разрушен. Разорван в клочья.

Страна изолирована от внешнего мира и находится под санкциями. Она стала токсичной как для международного, так и российского инвестиционного капитала.

Аннексировав и оккупировав Крым, гэбэшные дегенераты знали, что общий агрегированный валютный долг всех российских компаний на тот момент составлял 750 миллиардов долларов.

Аннексией и последующим беспределом на востоке Украины, включая сбитый Боинг и бойню под Иловайском, военные преступники и международные террористы Путин и Ко запустили процесс "взрывного делевереджинга" для всех российских компаний, для всей российской экономики, которые отныне должны были неестественно быстрым образом, неизвестно как, неизвестно зачем, снижать свою долговую нагрузку, в условиях неожиданно наступившей полной отрезанности от международных финансовых рынков, в условиях неожиданно наступившей токсичности всей страны.

Ввязавшись в бессмысленное и безумное для России противостояние со всем цивилизованным миром, агрессивные отмороженные гэбэшные воры погрузили страну в темноту мракобесия, заодно обвалив рубль более, чем в два раза, и, таким образом, сделав более, чем в два раза, дороже рублёвый эквивалент вышеупоминавшегося агрегированного корпоративного долга в три четверти триллиона долларов.

Фашиствующая путинская ОПГ, со своей безумной геббельско-гитлеровской риторикой о "Новороссии" и соответствующими последующими преступными военными планами агрессии против Украины, в то же время, понятия не имела, как вывести страну из кризиса 2008 г. все эти годы и месяцы до нападения на Украину в 2014 г. Завалив свой ВВП в год кризиса на минус 9% (!!!), то есть больше, чем любая другая страна из G-20, Россия, ведомая Путиным и его ОПГ, из кризиса так никогда и не вышла. При цене на нефть выше 100 долларов за баррель в 2013 году ВВП России в тот год был +1,3%, что в 3 (три!!!) раза меньше, чем тогдашний рост ВВП США в +4%. И при этом, в то же самое время, все т.н. "лидирующие" экономические показатели говорили о том, что российская экономика вновь вот-вот скатится в рецессию. И это при бурно растущей мировой экономике и при благоприятной мировой рыночной конъюнктуре на энергоносители и сырьё в 2013 году!

В это время (помню как сейчас) Путин, с экранов зомбоящиков, нёс свою очередную ложь о том, что "мировая экономика снова припала, и мы тоже чуть припали". Ложь! Гэбэшный гопник опять публично лгал! На тот момент мировая экономика росла в среднем на 3%.

Национальная валюта, в преддверии новой национальной рецессии, начала резко девальвировать ещё с октября 2013 года, за много месяцев до "крымнаша". Уже тогда девальвация рубля составила около 10% всего за 2-3 месяца. А долларовый индекс фондового рынка, РТС, застрял на 1300 пунктах, упав с 2500 в мае 2008.

Гэбэшный гопник, вместе со своей ОПГ, тогда не захотел отвечать по своим экономическим, финансовым и уголовным преступлениям перед российским народом. Он решил перевести стрелки, сменить повестку дня и, совершив чудовищные акты агрессии против Украины, разрушить всю международную систему сотрудничества, безопасности и территориальной целостности государств в Европе.

С того времени не было осуществлено ни одного серьёзного первичного размещения акций (IPO) и облигаций российских компаний, вынужденных вариться в своём долговом соку и иногда на коленях приползать к российским госбанкам, чтобы лизать всё тот же сапог гэбэшного гопника, контролирующего все подобные решения о выдаче им кредитов. С того времени не было осуществлено ни одного международного рыночного размещения российских государственных облигаций и ни одного "грамма" приватизации.

Такие собственники построенных "с нуля" бизнесов, как Сергей Петров, основатель и главный акционер крупнейшей российской автодилерской сети "Рольф", были вынуждены отказаться от IPO и дальнейших планов развития своих компаний. Такие бизнесмены, как Евгений Чичваркин и Павел Дуров, потеряли свои бизнесы "в пользу" отмороженной чекистской мафии Путина и его бандитов, занявших все государственные посты, и уничтоживших всю российскую судебную систему на корню.

Сколько российских уберов, гуглов, эпплов, майкрософтов и алибаб не начались, так и не родившись в стране 140 миллионов человек?

За последние 2,5 года внешнего и внутреннего беспредела Путина и его ОПГ, миллионы малых и средних бизнесов разорены и обанкрочены, миллион человек эмигрировали из страны, а бегство капитала исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. Индекс РТС упал ниже 1000 и болтается между 700 и 1000, упав с мая 2008 года на 60-70%. Долларовый ВВП упал более, чем в два раза. Произошёл полный Исход, тотальный Exodus, всех иностранных инвесторов. Страна находится под тяжелейшими экономическими и финансовыми санкциями, и живёт с бюджетным дефицитом в полтриллиона рублей в месяц, проедая свои запасы.

И это повествование является далеко не полным и исчерпывающим рассказом о том, куда завели нашу страну, и всех нас, гэбэшные гопники и бандиты Путин и его ОПГ, со своей псевдо-партией "Единая Россия", незаконно захватившие и нелегально удерживающие власть в России.

Путин и его ОПГ являются международными террористами, а также военными, государственными, конституционными, должностными, уголовными, экономическими и финансовыми преступниками, и, рано или поздно, будут отвечать за свои преступления.

Они будут отвечать и за государственные, конституционные, должностные и уголовные преступления по фальсификации выборов в декабре 2011, марте 2012 и сентябре 2016 гг. Да-да, и по фальсификации выборов 2016 г., которые не являлись ни честными, ни справедливыми, ни демократическими ещё до наступления дня голосования.

Мы добьёмся того, что международный изгой Путин будет отделён от России, и Россия перестанет быть страной-изгоем. Мы добьёмся того, что гэбэшно-чекистские путинские бандиты будут изолированы от России, и Россия перестанет быть страной-бандитом.

Россия будет свободной!

БорисЬ

Слава Рабинович, «Обозреватель»