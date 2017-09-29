Белорусский дизайнер представил 20 простых вещей для кухни 5 29.09.2017, 21:29

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Фото: Nn.by

Дмитрий Смоляров показал, как стильно может выглядеть обычная доска для нарезки.

Nn.by заглянул в альбом #добрыярэчы Дмитрия Смолярова и нашел там много интересного.

«Доски, ложки и другие хорошие вещи для меня стали чем-то личным. Каждая имеет свой цвет, свою форму, также использую различные материалы. Хочется, чтобы мои изделия приносили хорошее настроение и эстетическое удовольствие, — говорит Дмитрий и рассказывает, что его вдохновляет: — Во-первых, моя любимая. Очень приятно видеть интерес и какую-то радость от моих работ. Во-вторых, идеи, вдохновение появляются как-то сами собой. Думаю, от окружения, природы, хорошего настроения, желания принести радость друзьям и родным».

Дмитрий объясняет, что #добрыярэчы — это попытка отдохнуть от основной работы. Он конструирует мебель в России. Месяц-два проводит там, а потом приезжает домой, в Беларусь.

«Сложно все время практически без семьи, — признается мастер. — Работаю до 19 часов, решил, чтобы зря не тратить время, после работы заниматься декоративно-прикладным искусством. Вот уже почти два года прошло, мечтаю, что это небольшое хобби когда-то превратится в нечто большее».

Дмитрий не берется давать определение, что такое белорусский стиль, но, тем не менее, все время пытается его нащупать.

«Ищу, надеюсь его найти, — говорит он. — Хочется чего-то свежего, как утро в деревне, и древнего, как белорусская история. И чтобы в то же время это была современная стильная вещь со всеми белорусскими маркерами».

Кстати, сам Дмитрий родился в Светлогорском районе в деревне Верхлесье. Мастер говорит, что разве само название деревни и окружающий лес подтолкнули его заняться деревом.