Мозырский нефтезавод будет выпускать только арктический дизель 6 29.09.2017, 21:40

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Такое решение принято после масштабной модернизации НПЗ.

Завершив масштабную модернизацию, которая сейчас проводится на «Мозырском НПЗ», предприятие намерено выпускать исключительно арктическое дизельное топливо.

– С ноября – декабря этого года мы переходим на выпуск всего дизельного топлива только с улучшенными низкотемпературными характеристиками, – рассказал корреспондентам БелТА Владимир Сизов, заместитель гендиректора.

На заводе также настроены поставлять арктическое топливо и в Украину. Сроки перехода на выпуск только улучшеного дизеля обусловлены запуском нового блока депарафинизации. Еще благодаря модернизации в Мозыре улучшат качество и глубину переработки до 90% с нынешних 70–75% – это обеспечит проект гидрокрекинга тяжелых остатков нефти.

Во время модернизации осуществляются и другие проекты, например, каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора и гидрокрекинг вакуумного газойля.