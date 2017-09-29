США рассказали, над какой страной могут сбить ракету КНДР

США рассказали, над какой страной могут сбить ракету КНДР5
- 29.09.2017, 21:47
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США пойдут на такие меры в случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.
В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России.
Об этом сообщает сайт Defense One, пишет «Слово и Дело».
Такое предложение высказала Лори Робинсон, первая женщина-генерал в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В то же время Джошуа Поллак, эксперт Института международных исследований Миддлбери, рассказал, что для перехвата ракеты и обеспечения безопасности Западного побережья США, ее могут сбить с помощью миноносцев с управляемым ракетным оружием в районе Дальнего Востока России.