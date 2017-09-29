Луценко: Взрывы в Балаклее произошли из-за прилетевшего из РФ беспилотника 4 29.09.2017, 22:02

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Юрий Луценко

Российский беспилотник сбросил на военные склады ВС Украины термобарические заряды.

Причиной последних пожаров на военных арсеналах Украины, скорее всего, были диверсии со стороны РФ, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Интер". Запись выступления генпрокурора опубликовала его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

"У нас было объективное расследование ситуации в Сватово. Был уволен замначальника Генштаба, который отвечал за это. Еще около 80 руководителей разных ведомств, разных направлений Минобороны и Генштаба были уволены. Однако это не дало результатов", – отметил генпрокурор Украины.

Луценко подчеркнул, что кадровые выводы не дали необходимого эффекта, поскольку взрывы вызваны действиями РФ.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", – заявил украинский генпрокурор.

Последний случай взрывов на арсенале произошел вечером 26 сентября: на складах Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей начали взрываться снаряды. На складе находилось 83 тыс. тонн боеприпасов. Эвакуировали 30 тыс. местных жителей, в зоне взрывов перекрыли воздушное пространство и изменили график движения поездов. Пострадали два человека, никто не погиб.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ЧП произошло из-за "внешней причины". Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии. Внештатный советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков допустил, что для атаки использовали беспилотный летательный аппарат.

28 сентября главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике. По его словам, арсенал в Калиновке охраняли люди с "плохим зрением и наименьшей мотивацией". Прокурор оценил потери в "страшные сотни миллиардов гривен".