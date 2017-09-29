Глава Барановичей опроверг сказки Лукашенко о зарплатах 10 29.09.2017, 22:22

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Иллюстрационное фото tut.by

За три месяца до «часа икс» чиновник заявил о нереальности достижения задачи, поставленной правителем.

С довольно смелым по нынешним временам заявлением Юрий Громаковский выступил на встрече с горожанами. По его словам, задачу правителя по зарплате в 1000 рублей к концу года Барановичи не выполнят, сообщает intex-press. Потому что не заработали.

– Мы реально понимаем, что нужно платить не «зряплату», а зарплату. Да, можно выплатить незаработанные деньги и подорвать все оборотные средства предприятия. Ну и что дальше? – сказал Юрий Громаковский.

Мнение главы Барановичей, очевидно, противоречит позиции высшего руководства страны. Так, премьер-министр Андрей Кобяков говорил, что был разработан график для выхода к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В начале августа Лукашенко и вовсе заявил, что к 2019 году средняя зарплата по стране может вырасти до 1500 рублей.