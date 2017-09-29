«Будем продолжать поиски Максима до какого-либо результата» 29.09.2017, 22:36

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Репортаж из Нового Двора, где 13 дней ищут ребенка в пуще.

Новый Двор встречает непривычной тишиной. Еще неделю назад здесь было шумно и многолюдно. За последние две недели в агрогородке побывали сотни волонтеров. Здесь проходила самая большая поисковая операция. Добровольцы, сотрудники МЧС, милиция и лесники искали потерявшегося в лесу Максима Мархалюка. На данный момент поиски в Беловежской пуще продолжаются, но уже в меньших масштабах, пишет tut.by.

Лагерь поисково-спасательного отряда «Ангел» переместился на площадку возле сельсовета. Постепенно агрогородок возвращается к своей обычной жизни. Но по-прежнему земляки говорят о пропавшем мальчике — это тема номер один. Кажется, за последние две недели все версии уже обсудили.

И сейчас очень трудно отделить слухи, которые наполняют поселок, от фактов. Люди пересказывают друг другу ежедневную информацию о результатах поисков, дополняя официальные версии своими подробностями.

С утра в штабе поисково-спасательного отряда «Ангел» тихо и немноголюдно. Волонтеры — а сегодня, в пятницу, 29 сентября, их по списку 60 человек — ушли в лес на очередное «прочесывание» местности.

— Вы вновь прибывшие? — спрашивает девушка около палаток. Узнав, что мы журналисты, привычно докладывает обстановку: поиски продолжаются, волонтеры работают.

Большого количества людей, как здесь было неделю тому, в эти выходные в Новом Дворе не ожидают. Да и простых граждан просят на поиски не ехать. Все, что могли сделать неподготовленные люди, сделано. Дальше — работа профессионалов.

— Мы обследовали буквально все. Даже нашли бункеры Первой мировой войны. На данный момент, поверьте, в десятикилометровой зоне вокруг поселка нет места, где не ступала нога поисковика. Сегодня вечером соберется штаб, где будут присутствовать и волонтеры. Сложим все карты обследованных участков, и если у штаба появится хоть малейшее подозрение о том, что остались белые пятна, будут организованы спецгруппы, которые не первый раз участвуют в поисках. Пятна будут отрабатываться уже ими. Волонтерам тут прочесывать уже нечего. Заброшки, лес, кукуруза, поля, озера, болота — все осмотрено, — говорит представитель поисково-спасательного отряда Кирилл Голубев.

В ситуационном штабе, который расположился в здании сельсовета, тоже непривычно тихо. Сегодня в поисках участвует 41 спасатель.

— Будем продолжать поиски до какого-либо результата или специального указания по поводу данной поисковой операции, — говорят сотрудники МЧС в штабе.

К обеду из леса выходит небольшая группа волонтеров — подкрепиться, рассказать о проделанной работе и снова уйти на поиски.

— Знаете, за это время версий пропажи мальчика обсуждалось очень много. Но все это домыслы и слухи, фактом остается только то, что мальчик до сих пор не найден, — говорят ребята.

Большинство добровольцев, которые сейчас находятся в Новом Дворе, были здесь с самого начала поисковой операции. За плечами многих — неоднократные поиски пропавших людей. В разговорах вспоминают, как искали девочку-подростка или пропавшего грибника. Но операция в Новом Дворе, по словам волонтеров, отличается не только масштабами, но и какой-то особенной сплоченностью людей.

— На все наши просьбы всегда откликались местные жители. Может быть, они немного и устали от такого количества людей, но мы им очень благодарны за помощь. Многие из них участвовали в поисках с первых дней, — говорит волонтер Настя.

Девушка здесь уже несколько дней.

— Вон, посмотрите, даже на палатке висит список телефонов тех, кто может взять на ночлег. Наверное, могут быть недовольные таким количеством людей в поселке. Некоторые говорили, что лес потоптали, но наши командиры даже по пути мусор убирали.

Один из местных жителей, что выходил на поиски, — Алексей. Молодой человек рассказывает, что вместе со всеми шел в лес и очень надеялся, что мальчик найдется.

— И сейчас надеюсь. Многое говорят в поселке — и про криминал, и про то, что специально мог убежать, и что мог уехать куда-то на попутной машине, — перечисляет Алексей. — Но что из этого правда — уже непонятно.

— Мы все, конечно, переживаем из-за пропажи Максима. Остается вопрос: где он? Почему не нашли? Многие уверены, что он не в лесу, а в каком-то другом месте, но только где? — говорит молодая мама Юлия и вспоминает, что мальчик часто был предоставлен сам себе. — Ездил все лето на велосипеде по поселку, даже мог достаточно далеко уехать — например, на озеро.

Местные жители, кажется, уже устали от внимания прессы, большого количества людей в поселке. Правда, говорят, что за поисками мальчика следили не только воочию, но и по телевизору.

Бабушка Вера говорит, что это первый такой случай в поселке, когда ребенок пропадает в окрестных лесах.

— 83 рокі жыву і такога не памятаю. Але тое, што адбываецца ў вёсцы, глядзела па тэлевізары, бо далёка да цэнтру ісці — ногі хворыя. А хлопчыка асабліва не ведала ды і прыезджых не бачыла — увесь тлум быў каля сельсавета, а ў нас дык ціха было, — говорит она.

Тем временем группа волонтеров снова отправляется на поиски Максима. Будут осматривать лес около шалаша, где последний раз видели мальчика. По словам его друзей, он поехал на «базу» — так местные называют деревянную беседку недалеко от поселка. Якобы Максим направился туда за грибами.

— Знаете, зацепок очень мало, фактов еще меньше. Каждая версия проверена и перепроверена несколько раз. Говорили, что какой-то грибник видел Максима в лесу, но самого грибника так и не нашли. Вроде бы соседка видела мальчика последний раз на дороге в половине восьмого вечера, но тогда были уже сумерки. И все это со словом «вроде бы». Ненужная информация и слухи по-настоящему мешают работать поисковикам-добровольцам и специалистам, — говорят волонтеры.

Проблемой для поисково-спасательного отряда стали и так называемые дикари — люди, которые приезжали на поиски, поддавшись порыву, и самостоятельно выходили в лес, без регистрации.

— Для нас было важно никого не потерять во время поисково-спасательной операции, потому что организовывать такое количество людей очень тяжело. Кто-то не понимает, почему стоим, а не идем в лес, кто-то разбредается по лесу в поисках грибов, кто-то сел отдохнуть, — говорит Кирилл Голубев.

Поиски продолжаются. Мальчик еще не найден.