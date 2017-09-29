Медицинский стартап белоруски получил $100 тысяч инвестиций 3 29.09.2017, 22:49

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Стоимость разработанного белорусами устройства составит порядка 80 рублей.

Вчера стало известно, что команда белорусского проекта Healthy Networks привлекла инвестиции на сумму $100 тысяч от российского фонда Spacemind Capital. Onliner.by связался с руководителем стартапа Еленой Бинецкой и узнал подробности.

Сейчас, по словам Елены, разработчики сосредоточены на создании мобильного приложения и улучшении качества самого девайса — электронного стетоскопа. Устройство поможет диагностировать состояние легких одномоментно (пригодится для детей) и в динамике (при хронических болезнях). Онкологическое заболевание система распознать не сможет, разработчики сфокусировались на четырех самых популярных, как они говорят, недугах: астма, бронхит, пневмония и хроническая обструктивная болезнь легких.

Точность прибора составляет около 85%, что позволяет повысить эффективность диагнозов: например, некоторые нюансы человеческому уху практически не слышны, но иногда именно едва уловимые хрипы позволят вовремя определить заболевание. Стоимость конечного устройства составит порядка 80 рублей.

В команде задействованы семь человек, также в разработке проекта помогают врачи-пульмонологи и фтизиатры. Релиз пользовательской версии состоится ориентировочно через полгода.