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Белорусы вступились за героя национального флага

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  • 29.09.2017, 22:57
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Александр Венгерский на поле выбежал ради Беларуси.

Суд Борисова арестовал на 10 суток Александра Венгерского, который выбежал на футбольное поле посреди матча между белорусским БАТЭ и британским «Арсеналом». Мужчина держал в руках национальный бело-красно-белый флаг Беларуси с нанесенным гербом «Погоня», пишет «Белсат».

В суде Александр рассказал, что после задержания милиционеры вывели его со стадиона, поставили на колени и били по почках. В итоге судья признал задержанного виновным в хулиганстве и сопротивлении.

Беларусь, Борисов-арена,«Арсенал» в гостях у БАТЭ. Под конец первого тайма на поле выбежал мужчина с бело-красно-белым флагом и с гербом «Погоня» на груди. Пробежал, и был сбит стюардом — охранником матча — только у ворот британцев.

«Болельщики БАТЭ, белорусские болельщики очень доброжелательно отнеслись к поступку Александра. У кого-то он вызвал улыбку, у кого-то уважение. Когда его выводили и задерживали, болельщики провели его аплодисментами и криками», — рассказывает журналист «Белсата» Александр Борозенко, который был на матче.

Футболисты спокойно отнеслись к происшествию, вратарь «Арсенала» даже подошёл пожать руку задержанному бегуну.

«Он же выбежал не когда была игра, а когда была пауза. Кто-то упал, медики оказывали помощь, заминки не было», — говорит спортивный обозреватель «Комсомольской правды в Беларуси» Владимир Криулин.

Но милиция не оценила патриотический порыв, задержанному заламывали руки, позже, как он рассказал в суде, избили.

«Нарушителя» зовут Александр Венгерский, он белорус, уроженец Вилейки. 8 сентября он участвовал в уличной акции против военных учений. И на поле выбежал ради Беларуси.

Суд признал Александра виновным в хулиганстве и сопротивлении милиции, арестовал на 10 суток. Но всё же он добился своей цели.

«Парень молодец, высказал свою точку зрения. Трибуны ему поаплодировали. Я думаю, что люди задумаются после этого насчёт символик», — считает брат Александра Андрей Венгерский.

Жители Минска говорят:

«Ничего плохого. Бывает, и голые выбегают, и ничего им за это не бывает».

«То, что с бело-красно-белым флагом и Погоней? Я в машине вожу этот флаг. Дочке и внучкам рассказываю, что это наши герб и флаг».

«Это происходит, потому что люди лишены возможности это делать в других ситуациях, не только в спорте».

Исторический бело-красно-белый флаг был государственным флагом Беларуси. Сейчас он практически запрещен к использованию, можно попасть в тюрьму, просто накинув его на плечи в общественном месте. Футбольный клуб БАТЭ, однако, занимает безопасную аполитичную позицию, и отказывается комментировать происшествие. Ранее БАТЭ пригрозил переложить любые штрафы от УЕФА на нарушителя, в данном случае на Александра.

«Если дисциплинарные органы УЕФА наложат на ФК БАТЭ штраф, наш клуб рассмотрит возможность предъявления нарушителю или нарушителям регрессного иска с целью возмещения понесенного ущерба. Обычно такие штрафы исчисляются тысячами евро, а подобная практика привлечения к ответственности болельщиков в истории ФК БАТЭ уже была!» — отмечают в ФК БАТЭ.

«Поскольку БАТЭ не считается клубом-нарушителем, как московский «Спартак» или турецкие клубы, можно ожидать более мягкой реакции от УЕФА», — говорит Александр Борозенко.

В этом случае и матч почти не прервался, и насилия со стороны болельщиков тоже не было. А национальный флаг Беларуси увидели и обсудили все.


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