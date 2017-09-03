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В центре Минска прошел заплыв на гигантских байдарках

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  • 3.09.2017, 8:10
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У байдарок были головы дракона и барабанщики на борту.

Заплыв на необычных для Беларуси судах — драгонботах — прошел днем 2 сентября в центре Минска. Горожане впервые увидели большие байдарки с головами дракона, на борту которых обязательно должен быть барабанщик. На одном судне шли победители заплыва — команда звезд, на другом — журналисты спортивных изданий.

Камера tut.by запечатлела и счастливых участников, и удивленных зрителей.


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