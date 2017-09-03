На футбольном матче в Харькове провели акцию против Эрдогана 1 3.09.2017, 8:33

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На поле выбежала та самая активистка, которая ранее протестовала против Лукашенко в Киеве.

В поединке между футбольными сборными Украины и Турции, который проходил сегодня в Харькове в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года, хозяева поля выиграли со счетом 2:0.

Оба мяча забил нападающий немецкого клуба «Боруссия» (Дортмунд) Андрей Ярмоленко. На 18-й минуте экс-динамовец воспользовался передачей Виктора Коваленко, а на 42-й – передачей Евгения Коноплянки, сообщает gordonua.com.

Победа позволила сборной Украины обойти сборную Турции в турнирной таблице. Теперь у украинцев 14 очков, а у их сегодняшних соперников осталось 11. После сегодняшнего поражения Исландии от Финляндии (0:1) и сорванного дождем матча между Косово и Хорватией украинская команда возглавила группу. У Исландии и Хорватии остается по 13 очков.

Перед матчем болельщики исполнили на стадионе в Харькове гимн Украины. При этом на трибунах все стояли и держали в руках шарфы в цветах украинского флага.

Безопасность на стадионе и в его окрестностях обеспечивали 3300 правоохранителей, в охране общественного порядка задействовали конные патрули.

Однако несмотря на это, не обошлось без инцидента. Перед началом матча квалификации ЧМ-2018 в Харькове между сборными Украины и Турции на поле выбежала полуобнаженная девушка.

Команды уже спели свои национальные гимны, как на поле прямо перед камерой, которая показывала судей, выбежала девушка с надписью на груди «Erdogan killer» (Эрдоган — убийца).

По всей вероятности, она имела в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Нарушительницу вывели стюарды.

Ей оказалась активистка Femen Анжелина Диаш, которая ранее на брифинге в Киеве Петра Порошенко и Александра Лукашенко 21 июля, сняв с себя майку, выкрикивала лозунг "Жыве Беларусь".