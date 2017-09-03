Лев Марголин: Деньги на «супертрактор» растворятся в песке 6 3.09.2017, 8:45

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Белорусские экономисты высмеяли мечты диктатора.

Белорусские ученые могут совладать мечтам Лукашенко. Но не при Лукашенко – таково мнение белорусских экономистов, говорится в репортаже «Белсата».

Протестировав на днях последнюю модель американского электромобиля «Тесла», правитель поручил отечественным разработчикам создать достойный белорусский аналог. Во время посещения государственного автомеханического колледжа диктатор обозначил курс на создание суперавтомобиля, суперкамбайна и даже супертрактора.

По словам руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико, стратегия для развития Беларуси действительно должна базироваться на высоких технологиях, все остальное - вчерашний день.

«Вполне реально, если полностью убрать всю правительственную команду, когда Александр Григорьевич уйдет в постоянно действующий долгосрочный отпуск - и места во правительстве займут люди с инженерным и экономическим образованием, продвинутые ученые. А не так, как у нас сейчас - специалисты в области водоснабжения, канализации, ветеринарные врачи или строители», - говорит Леонид Заико.

Тем временем супертехнику придумывают пока в странах, где обходятся без приказов со стороны государства - Японии, США, странах Европы.

«У нас дается команда: сделать супертрактор, суперкомбайн, суперэлектромобиль. И следом идут деньги на Тракторный завод, на «Гомсельмаш», на МАЗ, теперь может на «Джили», и эти деньги или разворовываются, или попросту растворяются где-то в песке», - говорит экономист Лев Марголин.

Оба эксперта согласились, что профессионалы, способные шевелить мозгами, в Беларуси есть.