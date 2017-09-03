Гастарбайтеры из Индии поставили «на уши» столицу Казахстана 3.09.2017, 8:58

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В ночь на 2 сентября из-за беспорядков в Астане перекрыли улицы и стянули на них спецназ.

Informburo.kz собрал главное об инциденте в столице Казахстана.

Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, «скорая помощь» и два автобуса с полицейскими. Очевидцы сообщали, что в одном из общежитий Астаны произошла драка между рабочими. Также была информация о том, что слышались выстрелы.

В ДВД рассказали, что полиция была стянута из-за бытового конфликта на КПП строительного объекта «Абу-Даби Плаза». Конфликтовали иностранные рабочие и сотрудники охранной организации. По словам акима Астаны Асета Исекешева, конфликт на данный момент исчерпан. О том же говорил и министр информации Даурен Абаев: «К сожалению, пошла неверная информация о том, что есть пострадавшие, вплоть до летального исхода. Была драка. Межнациональной основы для драки не было. Чисто бытовой конфликт. Призываю жителей Астаны не поддаваться на провокации, которые сейчас распространяют в социальных сетях».

По информации МВД, на территории «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и гражданами Казахстана. Драка произошла из-за отказа охраны выпускать работника из Индии в нетрезвом состоянии. Гражданин Индии позвал своих соотечественников, и они избили охранника. Местные работники заступились за него, случилась потасовка, в которой приняли участие около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании.

Представители власти говорят о том, что пострадавших нет. Однако полиция пока не покидает улицы и не открывает их для движения. Очевидцы сообщают, что за оцеплением моют дороги. По неподтвержденным данным, жертвы всё-таки есть.

В данный момент на улицах находится больше 100 бойцов ОМОНа. На пересечение Туркестан – Алматы привезли портативные туалеты.

В интервью 24.kz Асет Исекешев сказал, что иностранные рабочие получили травмы.

Директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев: «Хочу сказать, что в результате потасовки в Абу-Даби Плаза погибших и пострадавших нет, 2 человека получили лёгкие ссадины. Конфликт исчерпан, обстоятельства произошедшего выясняются».

Около 30 человек двинулись по улице параллельной Алматы, их сопровождает полиция и туда же перемещается ОМОН. Люди свистят и кричат, пинают забор стройки. В ответ спецназ стучит дубинками о щиты. Корреспонденты с места событий сообщают, что есть как минимум один задержанный.

Большинство бойцов ОМОНа ушли с улиц после 2 ночи, когда жители левобережья разошлись по домам. По итогам беспорядков в Астане задержали 41 человека, иностранцев среди нет. Всех казахстанцев доставили в подразделения органов внутренних дел для проверки. Многие из них были в нетрезвом состоянии. Сейчас ситуация находится под контролем. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Андрей Лукин.

«Устанавливаются свидетели и будет дана правовая оценка действиям каждого человека, каждого гражданина – как со стороны охранной фирмы, так и со стороны рабочих «Абу-Даби Плаза», – добавил он.