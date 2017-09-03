История девушки из Лиды, ставшей знаменитой польской кинодивой 1 3.09.2017, 9:15

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Поля Ракса

Главная героиня сериала «Четыре танкиста и собака» стала актрисой случайно.

Каждое лето польский военный сериал «Четыре танкиста и собака» заставлял советских мальчишек на час забыть о футболе или казаках–разбойниках, чтобы, присев у черно–белых экранов, узнать о новых приключениях экипажа танка «Руды». Янек, Гуслик, Ольгерд, Григорий, Томек, капрал Вихура и, конечно, Маруся «Огонек», пишет lida.info.

Фронтовая советская медсестра в мини–юбке и сапогах на рубеже 60–70–х годов стала символом поколения. Польская молодежь поголовно влюбилась в нее. Запоминающуюся роль исполнила Поля Ракса, актриса, которая родилась на белорусской земле. Ее кинокарьера оказалась обязана счастливому стечению обстоятельств, а насыщенная биография достойна сценария добротного фильма.

Аполония Ракса, так звучит ее полное имя, родилась 14 апреля 1941 года в Лиде. Это было непростое время. Всего полтора года, как в город пришла советская власть, а впереди были еще большие испытания — немецкая оккупация. Семья Эдварда Ракса жила в доме на улице Широкой, сейчас это где–то в районе стыка улиц Труханова и Шевченко, недалеко от вокзала и локомотивного депо. И хотя девочка провела в Лиде лишь самые первые годы жизни, именно этот город остался для нее в памяти символом детства.

— Я не сентиментальный человек, не люблю оглядываться назад, — вспоминала она в одном из интервью, — однако знаю, что место рождения, страна детства, есть всегда в нас и в огромной степени формирует наши чувства. Запах сада в родительском доме помню до сих пор, несмотря на то что уехала оттуда совсем ребенком и больше никогда не возвращалась. Смак родного дома навсегда остался и в любимых блюдах — холоднике и колдунах…

После окончания войны семья Раксы обосновалась в Леснице в окрестностях Вроцлава. Там Поля окончила лицей и поступила на факультет полонистики Вроцлавского университета. О кино и карьере артистки совершенно не задумывалась: «Оказавшись в опере на «Гальке», увидела весьма полную актрису, которая исполняла партию юной героини. Несмотря на прекрасное пение, мой эстетический вкус вынести этого не мог. Как так, молодая девушка и весит больше 100 кг? Такое обманчивое искусство перестало меня полностью интересовать». Вместо кино и театра предпочитала посещать хоккейные матчи. Но коль судьбой прописано быть актрисой, поможет и случай…

— Возвращаясь из института с подружкой, зашли в молочный бар (никогда до и после этого там не была), и именно тогда в этом баре подошел ко мне фоторепортер и уговорил на сессию снимков для популярного в то время молодежного польского издания «Вокруг света».

«Девушка недели» с обложки журнала приглянулась режиссеру Марии Каневской, которая предложила Поле попробовать себя в кино в фильме «Сатана из 7 класса». История современного мальчишки, пытающегося разгадать тайну наполеоновских времен, была тепло принята и критиками, и зрителями. Но если для Юзефа Скварка, сыгравшего главного героя, дебют, по сути, и остался единственной ролью в кинокарьере, то девятнадцатилетняя Поля получила немало новых предложений. Филология и литература были оставлены ради актерской школы в Лодзи.

Следующие десять лет актриса не сходила с киноэкранов. Огромные выразительные глаза, красивые скулы, чувственные губы… «За лицо, словно у Поли Раксы, каждый из нас погибнуть был готов», — приблизительно так в переводе звучали слова песни «Автобиография» — гимна поколения польских шестидесятников известной рок–группы «Перфект».

Сначала Поле предлагали роли девушек с нежным сердцем в фильмах для детей и молодежи. Миловидная актриса выглядела моложе своих лет, что позволяло и в 24 года играть 16–летнюю бунтующую лицеистку, сбежавшую из дома, в фильме «Беата». Вместе с тем уже в первых фильмах ей повезло трижды встретиться с суперпопулярным в те годы Збигневом Цыбульским. В 1965 году для своего нового фильма «Пепел» ее выбрал Анджей Вайда. Позднее режиссер вспоминал об этом: «Хорошо помню Полю. Когда ее увидел, уже знал, что она, как и Даниель Ольбрыхский, будет главной движущей силой картины. Тогда еще польские фильмы строились на игре опытных актеров. А Даниэль и Поля были свежей струей, лишь окончившими актерскую школу, и имели в себе настоящую молодость. Поля Ракса излучала столько яркого света, что был уверен, «Пепел» начнет ее прекрасную актерскую карьеру».

Сама Поля спустя годы с сожалением отмечала, что это было ошибкой — прямо с улицы попасть на съемочную площадку: «Очень жаль, что играла так много в то время, когда еще немногое умела, когда мой жизненный опыт был совсем малым…»

В 1966 году Ракса получила предложение, которое изменило ее жизнь. Роль советской медсестры Маруси в сериале «Четыре танкиста и собака» не была особо желанной: «Сильно сомневалась, прочитав сценарий: советская девушка отбивает польского парня у польки. Уже за одно это ее невзлюбила». Тем более война и солдаты навевали порой грустные мысли о расставании с родным домом, оказавшимся по другую сторону границы. Хотела даже обменяться ролью с Эльжбетой Чижевской.

Оказалось, однако, что люди полюбили и навсегда запомнили ее именно в этой роли. «После окончания съемок с удивлением поняла, что зрители не разделили моего сомнения и трактовали героиню с огромной симпатией». Уже первые серии принесли ей огромную известность не только в Польше, но и в СССР, и ГДР.

В СССР ее пригласили на роль Зоси в одноименном советском фильме по рассказу Владимира Богомолова. Это было словно зеркальное отражение Маруси «Огонек». Любовь девушки из небольшой деревушки, затерявшейся где–то между Польшей и Беларусью, и советского солдата. Может быть, переплетения с собственной судьбой помогли Поле раскрыть все грани своего таланта. Было в ней что–то от другой Зоси — героини «Пана Тадэуша» Адама Мицкевича. Та же энергия и твердость девушки, которой в смутные военные годы пришлось оканчивать главные жизненные университеты. Были в ней поэзия, а также сила характера, лиризм и мягкость, присущие юности, в сочетании с ответственностью перед семьей и временем… За эту роль Поля Ракса была удостоена приза журнала «Советский экран» на Международном Московском кинофестивале.

Съемки в картине подарили Поле и страстную любовь. Поговаривают, что ее бурный роман с партнером по фильму Юрием Каморным едва не закончился штампом в паспорте. Но актер женился на другой, а Поля родила сына Мартина от режиссера и оператора Анджея Костенко, с которым состояла в браке уже три года.

Тем временем огромная слава и продолжительность «Четырех танкистов» открыли и обратную сторону нахлынувшей на совсем еще молодую актрису популярности: «Ни один актер не согласится на ограничение своего амплуа. Меня ограничение затронуло уже в самом начале карьеры…» И хотя после окончания съемок сериала у нее было куда больше разнообразных предложений, чем у ее коллеги Януша Гайоса, их экранный союз оказал серьезное влияние на личную жизнь. Ставшая звездой Поля не выносила бесконечных расспросов о танкисте Косе. «Очередной кавалер «уходил в синюю даль» после дерганья за рукав и вопроса «А что с Янком?» от пытливых поклонников», — вспоминала с горечью.

В 1970 году, ко времени выхода на экраны последней серии «танкистов», Ракса уже успела пережить развод. Муж был всецело погружен в свое кинодетище — фильм «Житие Матеуша» — и на Полю и на едва родившегося сына Мартина внимания почти не обращал. Супруги со скандалом расстались. На руках остался сын Мартин.

Поражение, которым оказался первый брак, серьезно настроило ее держаться подальше от брачных уз… Но сердце голову не слушает. В восьмидесятые много шума было о ее отношениях с Богуславом Линдой. Известный нашему зрителю в первую очередь по фильму «Охранник для дочери», младше ее на 11 лет и подающий большие надежды Линда, покоряя кинематограф, подыскивал жилье. Предложила ему побыть у себя. Остался надолго. Ситуация выглядела сумасшествием. Линда имел уже двоих сыновей, с которыми не жил, а в то же время Мартин не терпел актера в доме. Кончилось тем, что Богуслав начал искать новые приключения, и Поля вышвырнула его из дома.

Любила ее вся Польша, но личная жизнь только от этого не становилась счастливой. Попытка построить отношения с режиссером Марком Пивовским также не удалась. «Где они, эти крепкие и сильные, наделенные характером, который наши предки называли мужским? Мышцы жизни. Мужчины все слабее, и чем дальше, тем даже меньше делают вид, что дела обстоят иначе. Все чаще требуют препровождения за ручку», — утверждала разочарованно.

Актерская работа перестала доставлять удовольствие. Последний раз появилась на большом экране в 1993 году в эпизодической роли у Пивовского в «Похищении Агаты». Но по правде, уже раньше фактически ушла из профессии. Сначала с экрана, а потом и из театра. Когда журналисты спрашивали, будет ли играть после пятидесяти, отвечала: «Все зависит от публики. Захочет ли она наблюдать мои роли». Решилась уйти, однако, сама. Без предупреждения. Бросила кино и театр. Почему? И сегодня эту тайну никому не раскрывает.

Критик Конрад Эберхардт о стиле актерской игры Раксы писал так: «Она словно постоянно в обороне, в ее природе проявляется пассивность, отказ, дистанцирование от всего мира. Когда смотрим на нее, возникает подозрение, что улизнет от нас неожиданно и очень далеко, на край света… Может, в этом и есть ее тайна?»

Покинув экран и сцену, актриса увлеклась другой сферой — модой. С детства отличалась элегантностью, поэтому мало кто удивился ее новому увлечению. Придумывала коллекции одежды и сценические костюмы. К сожалению, попала в неудобное время. В Польше была мода на все западное, и бомонд не интересовали отечественные проекты. Затем вела колонку, писала фельетоны на тему новых трендов в популярной газете, но в конце концов оставила и это.

Сейчас Поле Раксе — 76. Еще в девяностые она покинула шумную Варшаву ради пригорода. Ведет тихую жизнь в своем доме в Калушине: «В жизни выигрывают те, кто умеет сохранять дистанцию. Не воспринимают себя слишком серьезно. В какой–то мере мне это удается. Но приходится над собой немало трудиться, чего, впрочем, и всем желаю». В начале карьеры говорила: «Популярность меня забавляет». Может быть, в какой–то момент стала утомлять?..