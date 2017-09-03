Крик души брестчанина: Не помню, когда поднималась зарплата 3.09.2017, 9:25

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ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Белорусские рабочие рассержены на чиновников, заботящихся только о своем кармане.

«Брестская газета» спросила у прохожих на улицах Бреста, давно ли им или их знакомым поднимали зарплаты.

Вероника, повар:

— Ой, ну я так сейчас не вспомню. За последние пять месяцев подняли один раз. Но это только за счет того, что увеличился объем работы. Знакомые сами удивляются тому, что говорят, что растет зарплата, а на самом деле нет. Наверное, растет у тех, кто в кабинетах, как говорится, сидит, но не у простых рабочих. Может, у органов, может, милиция больше получает. Ну кто его знает? Я ж не знаю, кто сколько получает. Мое мнение, что те, кто много получал, много получают, а простые рабочие как всегда…

Наташа, ухаживает за матерью:

— Я получила вчера пособие как опекун, и у меня оно поднялось. Я сама из Березы, так вот у нас ни у кого из моих знакомых зарплата не растет. Пока еще никто не делился такой хорошей новостью.

Алина, банковский работник:

— Полгода назад мне подняли зарплату. А после этого не поднимали. Ну, если было 3,5, то стало 4,2. Где-то так. А растет зарплата у того, кто работает на нефтеперерабатывающем заводе. Знаю, что там растет зарплата постоянно.

Елена, бухгалтер:

— Даже затрудняюсь сказать. Может, в 2014 году мне последний раз поднимали зарплату. Поскольку я бюджетник, то уже и не помню. Зарплата стоит на месте, но покупательская способность падает за счет роста цен. Зарплату повышают, вот уже подписали тарифную ставку с 1 сентября, но я думаю, что мы потеряем еще больше, потому что, как правило, при повышении тарифной ставки повышаются цены, повышаются все коммунальные платежи. Будут все только в проигрыше. У кого-то зарплата и растет, я думаю, что, скорее всего, у организаций-монополистов. Ну и, естественно, у руководства частных предприятий.

Вячеслав, железнодорожник:

— Ну, вообще-то чуть-чуть выросла, но совсем чуть-чуть. Статистика не так считает. По статистике, она у меня ого как выросла. А на самом деле? Понимаете, в среднюю зарплату всчитывают то, что мне премию выплатили ко Дню железнодорожника, допустим, 80 рублей, и вот она за счет этого выросла. А если эту премию отнять, то она, возможно, даже и упала. У моих знакомых, родных только падала зарплата. А поднимается она у статистиков. Статистика — она же чисто условная вещь.

Марина, в декретном отпуске:

— Я вообще в декрете, поэтому ничего не могу сказать про рост зарплаты. Из моих близких на государство никто не работает, все индивидуальные предприниматели. Их зарплата под статистику не очень-то попадает. А у кого она и в самом деле выросла, затрудняюсь сказать.

Сергей, строитель:

— Я не помню, когда у меня поднималась зарплата. Но точно не в этом году. Из родных, близких тоже никто не хвастался, что зарплата поднялась. Не знаю, у кого она растет.

Андрей, сварщик:

— Не знаю, в течение года у меня зарплата не поднималась. Среди знакомых тоже ни у кого не поднималась. Все это сплетни. А растет зарплата, не знаю, у кого. Может, у чиновников.