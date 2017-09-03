Фотофакт: Выборы в России проходят под присмотром «вежливых людей» 1 3.09.2017, 9:36

2,328

Власти РФ распространили крымский опыт на Ленинградскую область.

Об этом написал известный российский блогер Илья Варламов.

«Скоро у нас выборы... И ЦИК, похоже, обкатывает новые технологии. Сейчас все кричат, что в этом году все будет по закону, без давления и т.д.

А теперь давайте перенесемся в культурную столицу и посмотрим, что прямо сейчас творится на участках! 30 августа в Кузьмолово (это поселение в Ленинградской области, которое вплотную прилегает к Мурино) стартовали досрочные выборы муниципальных депутатов. Наблюдатели не очень понимают, на каких основаниях выборы решили сделать досрочными. Но СМИ объясняют, что досрочное голосование организовано для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти голосовать 10 сентября. Ага, ну ок...

Уважительные причины – это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и состояние здоровья. Досрочные выборы продлятся аж до 9 сентября. Избирательный участок всего один – он организован в зале заседаний в кузьмоловской администрации. Работает он по 4 часа в день.

Выборы проходят в необычном режиме. Уже несколько дней в здании администрации дежурит десяток вооруженных ножами людей в военной форме. Никто не знает, зачем они пришли и за кем следят. Сами они не отвечают ни на какие вопросы. По рассказам наблюдателей, ведут они себя по-хозяйски: спокойно передвигаются по избирательному участку и патрулируют территорию. Их машина тоже стоит на территории администрации. Номера у нее заклеены картонкой, на которой написано «Вежливые люди».

Все это очень напоминает крымский сценарий, где все было свободно и открыто, лишь вежливые люди с автоматами на каждом участке следили за порядком.

Наблюдатели вызвали полицию и просили ее освободить избирательный участок от людей в камуфляже. Но полиция отказалась их выгонять. Несколько полицейских тоже постоянно присутствует на участке, однако никаких мер они тоже не предпринимают. При этом никто не может объяснить наблюдателям, чем «вежливые люди» тут занимаются. Представители администрации также решили отмолчаться. А наблюдатели продолжают настаивать на том, что присутствие посторонних людей на избирательном участке незаконно.

Неизвестные люди были замечены даже на крышах зданий, расположенных рядом с администрацией. Наблюдатели сначала решили, что это СОБР проводит обыски, но потом все-таки сошлись на том, что это какое-то неизвестное формирование. Новостной портал 47news запросил комментарий у местных чиновников, и.о. главы администрации Вячеслав Сурмин ответил, что неизвестные боевики – это «члены народной дружины»:

«Две недели назад мы заключили соглашение между администрацией, дружиной и избирательной комиссией об обеспечении безопасности во время досрочных выборов. Это безвозмездное соглашение. Оно было принято потому, что у нас уже были провокации. На днях провокацию устраивал один из кандидатов. Вчера тоже была аналогичная попытка. Сегодня за дело взялись полицейские и дружина».

Что же это была за провокация, после которой администрация попросила вооруженный отряд помочь полиции с охраной избирательного участка? В СМИ ее описывают так: «Последние два дня в Кузьмолово несколько раз пытались учинить скандалы. Провокаторы приходили на избирательный участок и начинали оскорблять членов комиссии, поэтому власти приняли решение привлечь дополнительные силы и полицию». Получается, что «вежливые люди» просто защищают избирателей от неадекватных кандидатов в депутаты. Причем на безвозмездной основе.

И все-таки интересно, что же это за дружина. Наблюдатели говорят, что между собой они называют друг друга «Северо-славянским братством». Портал 47news написал, что они приехали из соседнего Мурино, а другие новостные сайты называют их обычными сотрудниками ЧОПа.

Тем временем досрочные выборы в Кузьмолово демонстрируют фантастические показатели явки. «Открытая Россия» рассказывает, что к началу работы избирательного участка у его дверей скапливаются очереди из нескольких десятков человек. В основном очередь состоит из пенсионеров и социальных работников. Член совета «Открытой России» в Петербурге Сергей Кузин, который присутствовал на выборах в качестве члена избирательной комиссии, утверждает, что все заявления от избирателей были написаны «как под копирку»:

«Всем выдавали образцы, где нужно было указать вескую причину участия в досрочных выборах. Отсутствие в поселке 10 сентября таковой не является, но все писали слово «отдых».

Один из наблюдателей также подтверждает, что явка на выборы уже тянет на рекордную, поток пенсионеров не иссякает. По его словам, некоторые люди признаются, что их специально подвозили до участка. Важно отметить, что досрочное голосование в Кузьмолово проводится без видеонаблюдения.

Смешно, что на прошлых выборах (в 2012 году) в Кузьмолово происходило ровно то же самое. Выборы точно так же организовали досрочно. Точно так же на них пришли толпы старушек, которые после голосования не стесняясь требовали у главы областного избиркома Владимира Журавлева свою честно заработанную тысячу рублей. И точно так же в избирательном участке дежурили непонятные люди, только не в военной форме, а в зеленых жилетках с надписью «Социологический опрос».

Оказалось, что «вежливые люди» с фотографий выше имеют отношение к базирующемуся в Петербурге казачьему обществу «Станица Северо-Славянская». В него входят в том числе люди, воевавшие против украинской армии в Донбассе:

организация поставляла рекрутов войскам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Атаманом общества называет себя Владимир Бакин по прозвищу Влад Волк.

Вот, например, он дает интервью Гоблину:

Судя по всему, некоторые члены «Станицы Северо-Славянской» ранее входили в ОД «Реструкт», созданное неонацистом Максимом «Тесак» Марцинкевичем, и принимали участие в акциях «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» (в основном в Питере).

10 сентября во многих регионах пройдут выборы. Возможно под присмотром вежливых людей».