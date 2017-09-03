Партизан и учитель Алексиевич: Алесю Адамовичу исполнилось бы 90 лет 3.09.2017, 9:43

Алесь Адамович

3 сентября 1927 года в деревне Конюзи Копыльского района родился писатель, литературовед и общественный деятель Алесь Адамович.

Юность Алеся Адамовича — это время Второй мировой войны. Первой в борьбу против нацистов включилась мать будущего писателя, которая работала заведующей аптекой и помогала пленным едой и медикаментами. Затем к ней на помощь пришли сыновья — старший Евгений и младший Алесь. В 1943-м, когда возникла угроза ареста, семья была вынуждена уйти в лес. Символично, что, покидая родную деревню, Алесь достал из сумки, собранной матерью, хлеб и положил туда томик Пушкина, пишет tut.by.

Образ наивного книжника Толи Корзуна позднее появился на страницах дилогии «Партизаны» (романы «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой»). Как писали исследователи, этого юношу Адамович практически полностью списал с самого себя. На основе этих произведений Алесь Михайлович позднее написал сценарии, а режиссер Виктор Туров снял два одноименных фильма. Кстати, в них прозвучали пять песен Владимира Высоцкого (фрагменты со съемок можно увидеть на видео, которое представлено в этом материале).

Но эти романы были написаны уже в 1960-е. После войны Адамович окончил филфак БГУ и аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и пришел на работу в Институт литературы Академии наук БССР. Для многих Алесь Михайлович — это прежде всего блестящий литературовед, автор исследований о Кузьме Чорном, Иване Мележе и Льве Толстом, монографий, посвященных развитию белорусской прозы. Недаром позднее Адамович защитил докторскую диссертацию, стал членом-корреспондентом Академии наук Беларуси.

Любопытно, что свои исследования он писал по-белорусски, а вот прозу — по-русски, что в это время вызывало критику многих его коллег. Но, как рассказывала его дочь Наталья, Адамович вырос в рабочем поселке Глуша Бобруйского района, где «был наш, глушанский волапюк, была немыслимая смесь трех или даже четырех языков (не считая диалектов)…» Он рассказывал маме: «Писать, как Янка Брыль, я не могу, а хуже не хочу».

Впрочем, проза Адамовича серьезно повлияла не только на СССР, но и на весь мир. И это отнюдь не преувеличение.

В 1985 году на экраны вышел фильм «Иди и смотри». Историю белорусского мальчика Флеры, который становится свидетелем нацистской карательной акции и за два дня превращается из жизнерадостного подростка в седого старика, в 1985 году посмотрели 29,8 миллиона зрителей. По опросу читателей журнала «Советский экран», «Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года и был назван киноэкспертами одной из величайших кинолент о войне. Основой сценария, который написали режиссер картины Элем Климов и Алесь Адамович, стали произведения писателя «Хатынская повесть» и «Каратели».

Кроме того, Адамович стал соавтором сразу двух важных книг. Вместе с Даниилом Граниным Адамович создал «Блокадную книгу», в которой записал воспоминания людей, что выживали в блокадном Ленинграде. Произведение так разозлило партийных начальников, что долгие годы его не печатали в ленинградских издательствах.

Также Алесь Михайлович вместе с Янкой Брылем и литературоведом Владимиром Колесником написал легендарную книгу «Я з вогненнай вёскі». В течение четырех лет они ездили по деревням, которые во время войны были уничтожены фашистами вместе с жителями. Таких населенных пунктов, сожженных вместе с людьми вживую, в Беларуси насчитывается более 600. На страницах этой книги с читателями говорили более трех сотен уцелевших людей, чьи воспоминания писатели записывали на магнитофон. В ряде интервью нобелевский лауреат Светлана Алексиевич называла своим главным учителем именно Адамовича. По большому счету, без него и его произведений не было бы ни произведений самой Алексиевич, ни ее Нобелевской премии.

Кроме того, писатель находился в центре общественной жизни страны. Он «одним из первых в мире реально осознал и оценил масштабы крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, ее последствия для судеб его родной земли и нашей планеты», — писал российский академик, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов.

Уже 7 мая 1986 года, вскоре после чернобыльской катастрофы, Адамович писал своему близкому другу, писателю Василю Быкову и его жене Ирине: «Дарагія пацярпелыя — Васілёк, Ірына і ўвесь народ цяпер ужо двойчы хатынскі! Ці так: хатынскі і плюс хірасімскі… Я павінен ехаць да навукоўцаў у Маскву. Цікава б запытацца ў высакалобых: адказвае ці не адказвае навуковец-фізік, хімік і г. д., калі яго небяспечную штучку даводзіць, рэалізуе безадказна п’яны „дзядзька Вася“? Думаю, што яны ў адказе».

Адамович смог пробиться к Горбачеву, его письмо о последствиях аварии было прочитано на заседании Политбюро. К сожалению, партийное руководство БССР и в дальнейшем продолжало замалчивать правду о Чернобыле. Но Адамович сделал все, чтобы о Чернобыле заговорили с высоких трибун: собирал деньги на медикаменты и оборудование, помогал отправить на отдых тысячи белорусских детей.

В 1989 году Адамович стал народным депутатом СССР и окунулся в атмосферу большой политики. Являясь сторонником Горбачева, он, тем не менее, позволял себе критиковать генсека. В декабре 1990-го он предупреждал Горбачева, что «генералы подтолкнут его к кровопролитию». Через три недели случились события в Вильнюсе, где при штурме телевизионной башни советскими войсками погибло 13 человек.

За полгода до смерти Адамович попросил у дочери: где бы он ни умер, его должны похоронить в поселке Глуша, где прошло его детство. Писатель скончался 26 января 1994 года сразу после выступления в Верховном суде России, где он защищал имущественные права Союза писателей Москвы и Международного Литфонда.

По словам дочери писателя Натальи, вопрос о создании музея писателя начал обсуждаться еще во время его похорон. Но лишь в конце февраля 2016 года власти Бобруйского района открыли благотворительный счет для сбора средств на создание музея Алеся Адамовича на его малой родине в деревне Глуша.