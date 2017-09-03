«Белорусская молодежь стремится совершить переворот» 3.09.2017, 9:52

У молодого поколения заметны протест и бунтарство, желание что-то сделать лучше.

Молодые минчане модными стрижками и внешним видом не отличаются от своих европейских сверстников, но издание village.me решило узнать, что у них не в шкафу, а в головах.

АРТУР

25 лет, @motolyanets

Беларусь — страна нереализованных возможностей. Я бы хотел увидеть здесь преимущества для малого бизнеса, изменение системы образования, полный вход в Болонский процесс, правильное восстановление и сохранение исторического наследия. Наше поколение столкнется со многими трудностями, потому что сейчас полно проблем, которых не было во времена молодости наших родителей, начиная с девальвации демократии, явно ощутимой агрессии в обществе и заканчивая лояльностью общества к ультраправым идеям.

Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в Беларуси сегодня, это трудности с продолжением образования за рубежом и проблема занятости (за исключением IT-сферы), потому что зарплаты молодых специалистов очень малы, выбор вакансий беден, а население подвержено общей апатии и бездействию. Молодежь стремится быть собой, без давления вроде «сын моих друзей уже купил автомобиль», «ваш одноклассник уже родил второго ребенка», «почему вы так одеты? Вы же мальчик» и тому подобной патриархальной и сексистской ерунды. Я мечтаю, чтобы у нас было больше возможностей реализоваться как профессионалы, больше возможностей путешествовать, расширять горизонты и расти дальше. А еще мир во всем мире — это хорошее желание, не так ли? Мир без дискриминации по каким-либо признакам. Мир, в котором я могу быть верным себе.

Cейчас полно проблем, которых не было во времена молодости наших родителей

АНЯ

20 лет, @ann_amelyanova

Описывая Беларусь за границей, я говорю, что моя страна очень уютная, маленькая, в ней все друг друга знают. Здесь много людей, которые пытаются сделать ее лучше. Здесь очень много запретов и очень мало свободы, но много души. Мой город противоречивый, домашний, полный сплетен.

Основная проблема нашего времени — очень много лени. Но дело не только в ней: молодежи в Беларуси не хватает пространства для реализации. Нет воздуха для творчества. Я хочу чувствовать себя свободно. Хочу, чтобы все были на одной волне. Белорусская молодежь стремится совершить какой-то маленький переворот. Во многих сверстниках я вижу протест и бунтарство, желание что-то показать, доказать, что-то сделать лучше. Например, свою родину сделать свободнее и проще. Я бы отправила всех-всех-всех людей советского склада ума в Европу, Азию, Америку. Показала бы, как все может быть.

ЛЕША

18 лет, @yagomus

Я бы сказал иностранцам, что я живу в стране, в которой очень много запретов, но мне тут нравится. Если бы мне нужно было описать стиль Минска в одном предложении, это было бы «старая школа и новая школа».

Основная проблема, с которой сталкивается молодежь в современной Беларуси, это деградация. А проблемы нашего поколения в целом — наркотики, алкоголь и желание ничего не делать.

НИКА

19 лет, @ni.sobolevskaya

Минск — это город, который еще не нашел себя. Молодые люди здесь хотят выразить себя и показать, что они — белорусы, но современные белорусы. Я думаю, что наша молодежь очень амбициозна и умна, но у нее нет сил и денег, чтобы сделать что-то действительно хорошее для страны. Основные проблемы нашего поколения— это интернет-зависимость, лень и безразличие.

Если бы во всем мире можно было изменить что-то одно, я бы изменила себя. Если бы можно было изменить что-то в Беларуси, я бы отменила смертную казнь.

ЗАХАР

19 лет, @zahar_18_

Самые большие проблемы, с которыми сталкивается молодежь, это разрыв в поколениях: трудно заставить кого-то старше 30–40 лет понимать вас. Думаю, в стране надо изменить систему обучения. Нам нужно знать, как именно что-то делать, а не просто заучивать теорию наизусть. Если бы можно было изменить что-то в мире, я бы избавился от денег и передал людям другие ценности. А еще я мечтаю открыть собственное маркетинговое агентство.

ЕЛЛИ

26 лет, @yollyholybubblegum

Наша страна спокойная, медленная. Тут красивая природа, мирные и безопасные города, хорошие люди. И ничего не происходит. Я бы хотела, чтобы все вокруг стало более современным. Очень похоже на то, что мы все еще живем в семидесятых годах. Государству я бы пожелала прекратить поддерживать то, что сейчас рушится, и приложить некоторые усилия в отраслях, которые действительно могут развиваться и иметь будущее. А также прекратить препятствовать социальным инициативам и движениям. Самая большая проблема в Беларуси — отсутствие перспектив во многих областях, таких как наука, искусство, социальная жизнь. Многие молодые люди перестают бороться после столкновения с твердой стеной сексизма, осуждения и бюрократии.

Детям на десять лет моложе уже намного легче

Поскольку мы родились в самом начале информационной эры, мы еще психологически не подготовлены к тому, чтобы справиться с ее темпом. Детям на десять лет моложе уже намного легче. Лучший план на будущее состоит в том, чтобы получить достаточную квалификацию: можно будет легко эмигрировать, если такая необходимость возникнет.

САША

19 лет, @sashasitt

Беларусь — страна с прекрасной природой, развитыми городами, богатой историей. Надеюсь, что она сможет вырасти в прогрессивную страну. Для этого нужны экономические реформы, создание новых рабочих мест, стимулирование специалистов в стране. А пока что у нашего поколения проблемы выбора: что делать, а чего не делать, что именно правильно, а что — нет.

АНТОН

19 лет, @asemenovv

В моей стране много красивых мест, я чувствовал себя очень счастливым, окруженный такой красотой, но я ее оставил. Государство сделало Минск абсолютно неудобным и депрессивным серым городом. Идти некуда, покупать нечего, учиться нечему и нечего запоминать. Молодые люди в Беларуси живут в советской атмосфере, их мысли идут по советскому пути. Некоторые люди живут, как в девяностых, некоторые как из деревни приехали, другие слишком стильные для этой страны, а есть такие, как я: простые и стильные, но это редкость.

Я бы изменил сознание общества. Молодежь не думает про образование, а думает про вечеринки. А вечеринки не сделают твое будущее успешным. Алкоголь, наркотики, вечеринки и лень создают проблемы из ничего. У молодежи в Беларуси нет будущего. И мои мечты связаны с тем, как бы отсюда убежать.

ЖЕНЯ

22 года, @shaaatik

Беларусь — страна с чрезвычайно большим творческим потенциалом, но с маленькой возможностью реализации идей. К сожалению, многие боятся перемен, они хотят их, но боятся активных действий. Но я верю в свою страну, в ее счастливое будущее. Ведь все в наших руках. А еще, если бы во всем мире можно было изменить какую-то одну вещь, я бы выступила за отказ от натурального меха.

Многие хотят перемен, но боятся активных действий

ЯНА

22 года, @yanasolomakha

Беларусь — чистая и мирная страна, а вот Минск описать сложно: я сомневаюсь, что наш город имеет стиль, его можно обозначить лишь одним словом — простой. В стране есть проблема с учебой, с развитием личности: приходится решать — остаться учиться и работать в своей стране или уехать. Я не могу говорить за всех, но думаю, что молодые стремятся к свободе.

Я хочу, чтобы белорусы говорили на белорусском. Для этого правительство должно заинтересовать людей их родным языком, показать, что он не хуже русского.

Что бы я хотела изменить в мире? В нашем мире слишком много глобальных проблем, и выбрать самую главную сложно.