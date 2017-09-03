Японские специалисты: Мощность ядерных зарядов КНДР выросла в 10 раз 3.09.2017, 9:59

Об этом свидетельствуют изменения в характере и силе сейсмических толчков при испытаниях.

Мощность ядерного взрывного устройства, подрыв которого был возможной причиной землетрясения в КНДР в воскресенье, 3 сентября, была в десять раз больше, чем при предыдущих ядерных испытаниях 9 сентября 2016 года. Об этом, как передает Reuters, заявили в Метеорологичесом агентстве Японии (перевод – РБК).

«Это были самые мощные толчки, зафиксированные в северо-восточной части КНДР до настоящего времени. Их мощность превосходит силу предыдущих не менее чем в 10 раз», — заявила представитель агентства.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что зафиксированные сейсмологами подземные толчки были вызваны подземным ядерным взрывом.

Предыдущее, пятое по счету, испытание ядерного взрывного устройства Северная Корея провела 9 сентября 2016 года.