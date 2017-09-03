В Минске «внепланово» обнаружили полторы сотни аварийных балконов 2 3.09.2017, 10:59

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В Партизанском районе столицы лучше гулять подальше от зданий.

После того, как в июле в одном из домов на ул. Толбухина обрушился балкон, жилищные службы столицы выполнили внеплановое обследование всех таких конструкций в городе, выявив при этом 149 аварийных.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил журналистам главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик.

Всего же во время осмотра выявлено 510 балконов, нуждающихся в первоочередном ремонте.

Как рассказала заместитель начальника производственного отдела МГЖХ Татьяна Змачинская, наибольшее количество таких конструкций обнаружилось в Партизанском районе, что обусловлено солидным возрастом жилфонда. За ним следуют Советский, Октябрьский, Первомайский, Ленинский и Московский.

— По каждому из аварийных балконов выданы соответствующие предписания, жильцам запрещен выход на них, а территория под конструкциями огорожена, чтобы исключить травмирование прохожих, если отдельные фрагменты начнут отслаиваться. Теперь будем выносить на сессию Мингорсовета вопрос о выделении дополнительного финансирования на ремонт балконов, которые нуждаются в срочном выполнении этих работ, в нынешнем году. Часть из них будет восстановлена за счет текущего ремонта, другая — за счет капитального, — рассказала Татьяна Змачинская.

Всего же в жилфонде столицы, который обслуживают жилищно-коммунальные организации, 3 675 домов с балконами. В них 180 413 выступающих площадок с перилами. При этом в 3 212 домах 151 219 балконов эксплуатируются свыше 40 лет. Заметим, речь идет именно о балконах, лоджии в этой статистике не учитываются, так как считаются более безопасными и менее подверженными износу из-за особенностей конструкции.