Папа Римский рассказал, что прошел курс у психоаналитика-еврейки 3.09.2017, 11:10

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Общение помогло будущему понтифику «прояснить некоторые вещи».

Папа Римский Франциск рассказал, что более сорока лет назад он посещал врача-психоаналитика, которая помогла ему «прояснить некоторые вещи», пишет Daily Mail (перевод – strana.co.il). Этот эпизод вошел в новую книгу о понтифике под названием: «Папа Франциск: политика и общество».

По словам самого Папы Римского, это произошло, когда ему было 42 года: в то время он еще носил имя Хорхе Марио Бергольо, жил в родной Аргентине и возглавлял орден иезуитов.

Во время бесед с французским социологом Домиником Уолтоном, автором книги «Папа Франциск: политика и общество», понтифик рассказал, что посещал психоаналитика в течение шести месяцев, еженедельно.

Он заметил также, что незадолго до смерти психоаналитик сама позвонила ему – не для того, чтобы исповедаться, так как она была еврейкой, а для «духовного диалога». Папа Римский подчеркнул, что тепло вспоминает о своем докторе, поскольку она была хорошим человеком и очень ему помогла.