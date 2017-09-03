Жодинцы скорректировали график «под Колю» 11 3.09.2017, 11:21

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Городской отдел образования вынужден был пойти на компромисс с возмущенными родителями.

В Жодино в новом учебном году все школы будут начинать уроки в 8.30. Решение принято Городским отделом образования (ГорОО), родители учеников до сих пор не поняли — зачем?

— К такому решению пришли в городе, чтобы и инициативу Лукашенко поддержать, и на уступки родителей пойти. Сначала говорили, что про время начала занятий могут решать администрации школ, но в Жодино так не получилось. Наших детей обещают принимать в школы, начиная с 8.00. Посмотрим, как это будет. Чем детей будут занимать до уроков? Моя дочь учится во вторую смену. Будут ли во второй смене уроки заканчиваться в 19.30, как положено по «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам» (СанПИН)?, — рассказывает ex-press.by Ирина, мама 11-летней ученицы школы №6 города Жодино.

— Мой сын учится в СШ№8. Поначалу именно наша школа должна была начинать работу с 9.00. Мы писали заявление, у нас были встречи с директором школы. Нам уступили, на 30 минут уроки раньше будут начинаться. Но какой смысл в том, чтобы перенести уроки, так и не ясно, — говорит отец второклассника из СШ№ 8.

В начале летних каникул некоторые жодинские школы объявили о том, что в новом учебном году уроки будут начинаться с 9.00. На БЕЛАЗе, «Свiтанке» и на КЗТШ рабочий день начинается с 7.30 — 8.00. Родители обращались к администрациям школ с просьбами не менять время занятий. Городской отдел образования принял решение, и в понедельник, 4 сентября, во всех жодинских школах уроки будут начинаться в 8.30.