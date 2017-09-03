Radio Free Europe: Западу стоит пристально изучать совместные маневры России и Беларуси 2 3.09.2017, 11:35

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Российские заявления вокруг учений «Запад-2017» только нагнетают ситуацию.

На этой неделе на брифинге заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" на территории Беларуси не будут использоваться как платформа для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины.

"Странно, что он не дал таких же гарантий Эстонии и Латвии. Но может это был просто его просчет", - пишет в своей статье обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.

Он добавляет, что было бы ошибкой интерпретировать слова Фомина как попытку успокоить соседние страны и Запад накануне крупнейших российских военных учений со времен Холодной войны. Как раз наоборот.

"Произнеся слова Литва, Польша, Украина, вторжение и оккупация в одном предложении, Фомин явно хотел заставить всех думать о такой возможности. Можно ли это назвать психологической атакой? Конечно", - считает обозреватель.

В интересах России, чтобы учения "Запад-2017" выглядели зловеще и угрожающе. В ее же интересах, чтобы страны Балтии, Польша и Украина были напряжены и нервничали. Но если эти маневры дают России возможность запугивать соседей и Запад, они также позволяют Западу лучше понять реальные военные возможности Москвы, а также ее стратегическое мышление. Военный эксперт Майкл Кофман правильно отметил, что Западу не стоит бояться российско-беларуских учений. Ему нужно пристально следить за ними и делать выводы.

Тем временем Украина и Польша подготовились к непредвиденным ситуациям во время российско-белорусских учений. Министр обороны Украины Виктор Муженко также сообщил о том, что они вместе с польским коллегой обсудили вопросы конкретного сотрудничества в военной и получили очень хорошие результаты.

Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.

Аналитики говорят о том, что РФ под видом учений "Запад-2017" перебрасывает танки и бронетехнику к западным границам. С начала августа зафиксировано перемещение российской военной техники вдоль всей европейской границы РФ - от Балтийского до Черного моря.