Видеохит: Сорока решила возродить сюжет из гениального фильма Хичкока 3 3.09.2017, 11:42

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Американский велосипедист не был в восторге от режиссерских «способностей» птицы.

В Санбери (штат Пенсильвания, США) мужчину, который совершал велосипедную прогулку, атаковала сорока. Все происходило, как в известном сюжете культового фильма Хичкока «Птицы», пишет vokrugsveta.ua.

«Я просто развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Похоже, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал велосипедист, которого от травм головы спас только велосипедный шлем.