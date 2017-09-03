Любопытные молодеченцы смогут прикоснуться к молнии 1 3.09.2017, 12:15

Фото: rh.by

В городе открылся музей интересной науки.

В День знаний в Молодечно открылся научно-развлекательный центр «Территория знаний». Он представляет собой уникальный многоформатный комплекс, который осуществляет свою деятельность в сфере предоставления развивающих и развлекательных услуг для детей и взрослых, пишет издание rh.by.

На 500 квадратных метров здесь разместились лазерный лабиринт, танковый бой, селфи-комната с удивительными 3D картинами, выставка интерактивных научных экспонатов, планетарий и многое другое.

Каждый посетитель сможет убедиться в том, что даже самые сложные задачи и самые длинные формулы могут быть увлекательными, стоит на них только посмотреть с другой стороны, и то, что физика, математика, биология, астрономия, химия, механика – это не обыденные школьные дисциплины, а увлекательные области человеческой деятельности.

При создании музея занимательных наук «ЭврикУм» была разработана идеология, которую удалось лаконично изложить в нескольких тезисах:

стимулировать у посетителей креативность, любознательность, изобретательские качества;

показать все самое интересное и удивительное из мира науки. Разжечь тягу к открытиям и экспериментам.

Если в других музеях к ценным экспонатам нельзя даже прикоснуться, то здесь не только можно, но и обязательно нужно все потрогать, проверить, пощупать и увидеть, как рождаются чудеса прямо у вас в руках.

– Только при контакте с экспонатом и пробуждается тяга к знаниям у ребёнка, – уверена одна из основателей научно-развлекательного центра Александра Савельева. – Просто смотреть – это неинтересно!

Прикоснуться к молнии или же создать настоящее облако, собрать пешеходный мост без единого гвоздя и крепления, понаблюдать за интересными оптическими иллюзиями и послушать удивительные акустические эффекты, вода, которая начинает кипеть только при помощи рук, песок, который можно заставить двигаться при помощи звука – все это, а также многое другое вы сможете осуществить только в Музее интересной науки.

В «Территории знаний» уверяют, что экспозиция с экспонатами будет постоянно обновляться.

– При разработке музея мы ориентировались в качестве основной аудитории на детей школьного возраста, однако опрос показывает, что, видимо, на фоне дефицита предложений «умного» досуга, музей будет интересен и среди взрослых групп. Уверены, что не менее интересно посещение музея будет для учителей физики, – отмечает Александра. – Здесь они могут сами показывать детям, как рождаются чудеса.