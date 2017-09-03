Белорусы открыли лабораторию, где создают проекты на миллионы долларов 3.09.2017, 12:36

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Белорусский стартап может совершить революцию в расчетах криптовалютами.

Привлечение средств на развитие стартапов через открытую продажу виртуальных монет – токенов – стало трендом, который подбирается к своему пику. Сегодня в мире проходят десятки ICO, многие из которых привлекают от тысяч до миллионов долларов.

Первое публичное ICO белоруской команды в стартовый день торгов – 28 августа – смогло привлечь за 6 часов 350 тысяч долларов. Речь идет о проекте conpay, который призван создать условия для платежей при помощи криптовалют по всему миру.

Его вдохновитель – блокчейн-активист и опытный предприниматель Владимир Сержанович – рассказал Myfin.by о философии криптоэкономики, а также о том, как conpay сможет дать возможность свободно рассчитываться криптовалютой по всему миру уже к концу 2018 года.

– В мире блокчейн развивается уже 8 лет, однако в Беларуси активное развитие этой технологии и формирование сообщества стартовало несколько позже. Наиболее активный период – последние 1,5-2 года. В январе 2017-го мы с группой энтузиастов создали лабораторию ConsensusLab, призванную способствовать использованию технологии блокчейн в бизнесе и новой экономике, – говорит Сержанович.

Когда предприниматель начал изучать технологию блокчейн, оказалось, что в Беларуси нет достаточного количества разработчиков, которые ее знают. Для того чтобы создать полноценное сообщество в этой сфере и, как следствие, увеличить количество стартапов и проектов, было решено заняться созданием специальной школы.

Совместно с Хабом Имагуру в июле организовали первые занятия в белорусской блокчейн-школе. С октября планируется второй запустить второй курс.

– Преимущество блокчейн-школы в том, что мы не даем сухую теорию, которую, пусть и на сложном технарском языке, можно почитать в интернете. На блокчейн-школе ребята учатся реализовывать проекты, – отмечает Сержанович.

Проблема многих стартапов сегодня в том, что они оторваны от действительности. Основатели проектов до конца не понимают, как работает бизнес.

Сейчас лаборатория готова предложить всем участникам практическую помощь, менторскую поддержку – делиться накопленным за долгие годы знаниями и опытом в бизнесе, чтобы молодые проекты смогли избежать многих проблем.

Фото: из личного архива Владимира Сержановича

Одним из проектов, который родился в рамках ConsensusLab, стал децентрализованный криптовалютный терминал conpay, который позволяет расплачиваться за товары и услуги криптовалютой. Децентрализация позволяет избежать комиссионных издержек.

То есть ни покупатель, ни продавец не платит за то, чтобы совершить транзакцию (при оплате через централизованные каналы, такие как банки, комиссия составляет 1,5-2,5%).

Идея его создания появилась из простой потребности использовать криптовалюту в повседневной жизни людей. Сейчас криптовалюты являются в первую очередь инвестиционным инструментом. Но в будущем, при развитии технологии и возможности масштабироваться, криптовалюты станут средством платежей за товары и услуги. Конечно, они не вытеснят фиатные валюты, но точно займут значительную долю рынка.

– Мы пришли к выводу, что для использования криптовалют нужна экосистема, которой на данный момент в мире не существует. Понимая, что именно сейчас криптовалютные терминалы могут быть наиболее востребованы, запустили в тестовую эксплуатацию в Беларуси бета-версию терминалов conpay, – объсняет Сержанович.

Такие терминалы уже установили сеть шинных центров TyrePlus, сервисный центр Apple cafeConnect, Имагуру. На очереди другие белорусские компании. Пока conpay тестируется в Беларуси, но он рассчитан на глобальный рынок.

Именно для мировой экспансии 28 августа создатели терминала начали первый раунд ICO, за первый день которого было собрано более 350 тысяч долларов.

Фото: из личного архива Владимира Сержановича

– Всего до конца октября мы планируем привлечь 10 млн долларов с тем расчетом, чтобы до конца 2018-го установить 500 тысяч терминалов. И это реально, если мы будем прирастать такими темпами, которые показали в июле-августе этого года. Мы собираемся расти быстрее рынка, и это возможно. Но самим справиться непросто, – рассказывает Сержанович.

Поэтому создатели conpay хотят сформировать сообщество криптоэнтузиастов, которые помогут создать максимально благоприятные условия для использования криптовалют.

– От этого выиграют все: и покупатели, которые смогут жить и путешествовать по всему миру, используя криптовалюту, и продавцы, которые сократят расходы на процессинг. А такие регионы мира как Африка, Азия , где еще не развит банковский сектор, получат доступ к удобным платежным сервисам, – резюмирует предприниматель.