В Грузии начались масштабные военные учения НАТО 3.09.2017, 12:43

В грузинский порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV.

В Грузии сегодня стартуют многонациональные военные учения Североатлантического альянса Agile Spirit 2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

В частности, в грузинский порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV, которые железнодорожным сообщением должны доставить на военный полигон.

Целью учений является достижение готовности к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО. В программе также примут участие военные из Украины, Болгарии, Латвии, Румынии и Армении. Учения будут продолжаться до 11 сентября.

Напомним, в начале августа в Грузии прошли масштабные военные учения Noble Partner ("Достойный партнер"). Кроме пяти стран – членов НАТО, в них приняли участие партнеры Североатлантического союза – Украина, Грузия и Армения.