Польские подростки переименовали улицу в честь Роберта Левандовского 2 3.09.2017, 12:52

Роберт Левандовский

Улица появилась в Кузне Ратиборской в рамках политики декоммунизации.

Имя знаменитого польского футболиста Роберта Левандовского было дано самой длинной улице в польской Кузне Ратиборской на сессии городского совета, сообщает (tvn24.pl http://www.tvn24.pl).

Раньше улица называлась в честь Кароля Сверчевского, генерала социалистической Польши и должна была переименоваться в рамках политики декоммунизации.

Борьба за улицу Левандовского на сессии городского самоуправления была бурной, продолжалась 50 минут. Левандовский прошел одним голосом: четверо радных воздержались, трое были против, восемь за.

К идее назвать улицу в честь футболиста пришли ученики старших классов Кузни Ратиборской. Они сделали это в последнюю минуту, после сбора предложений от местных жителей, даже до консультации с менеджерами Левандовского.

Но мэру города понравилось предложение школьников и он задержал голосование, чтобы попросить разрешения у футболиста. «Видя такое активное участие детей, Роберт Левандовски согласился реализовать эту идею и назвать улицу своим именем», - написал официальный менеджер футболиста Цезарий Кухарский.