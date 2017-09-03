«Когда кончится в нашей стране бардак?»2
- 3.09.2017, 13:12
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Вопрос, который все больше волнует молодых жителей Слонима.
«О чем бы Вы спросили у Бога, встретившись с Ним?», - такой вопрос задали молодым слонимчанам журналисты «Газеты Слонимской».
Никита:
— Я бы просто спросил: а ты разве существуешь? Это первое, что пришло мне на ум.
Даниил:
— Я не верю в Бога, я атеист.
Юрий:
— Конечно, хотелось бы спросить, когда наступит Армагеддон и когда человечество поумнеет, пропадет алчность, жадность.
Полина:
— Я бы сказала: «Ну, круто, что ты есть!» (Улыбается.)
Александр:
— Я бы только одно спросил: «Когда кончится в нашей стране бардак?»
Ольга:
— Хорошо, что ты есть, значит, людям есть во что верить. А вообще, вопрос непростой, так сразу и не ответишь. Конечно, многое бы хотелось узнать о тайнах мироздания.