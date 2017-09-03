Российский мост в Крым может лечь на морское дно 8 3.09.2017, 13:25

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После монтажа арки Керченского моста его опоры просели.

Об этом в своем блоге в LiveJournal пишет ilyavaliev.

"Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор", - отметил он.

По словам блогера, работникам приказали молчать о проблемах.

"Что скажете? Клевая же новость. Особенно, если эта чушка совсем завалится. Написал в комментариях топового поста один известный всем блогер. Так я впервые увидел своими глазами, что есть люди, которые "не верят в мост", - добавил ilyavaliev.